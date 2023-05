Bramkarz PSG walczy o życie po wypadku. „Nie zostawiaj mnie samej, kochanie”

Po zakończeniu sezonu wielu piłkarzy może udać się na zasłużony urlop. Część z nich aktywnie spędza czas wolny. W niedzielę na przejażdżkę rowerową w okolicach Sevilli udał się Sergio Rico. Bramkarz Paris Saint-Germain był w minionym sezonie wypożyczony do RCD Mallorca, bowiem w stolicy Francji nie mógł liczyć na regularną grę.

Emocjonalny wpis żony Sergio Rico

Rico doznał wypadku w miejscowości El Rocio. Klub, rodzina ani służby mundurowe nie przekazały informacji na temat przyczyn zajścia. Opublikowano jedynie komunikat o „ciężkim stanie” jednokrotnego reprezentanta Hiszpanii. Zawodnik trafił do szpitala Virgen del Rocio w Sewilli, gdzie wciąż pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Według informacji telewizji Canal Sur bramkarz doznał urazu czaszkowo-mózgowego i pozostaje przy aparaturze podtrzymującej życie.

Wszyscy fani piłkarza, jak i jego rodzina liczą na to, że Rico szybko wróci do pełnej sprawności. Żona zawodnika, Alba Silva, opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny post, opatrując go zdjęciem z ubiegłorocznego ślubu pary. W krótkiej wiadomości zwraca się bezpośrednio do walczącego o życie męża.

„Nie zostawiaj mnie samej, kochanie, ponieważ przysięgam, że nie mogę i nie wiem, jak żyć bez ciebie. Czekamy na ciebie, moje życie, tak bardzo cię kochamy” – napisała Silva.

Kariera piłkarska Sergio Rico

Sergio Rico rozpoczął karierę w juniorskich zespołach Sewilli. Z czasem przebił się do pierwszego zespołu, z którym świętował dwa triumfy w Lidze Europy (2015, 2016). Do Paryża trafił w 2019 roku. Z zespołem ze stolicy Francji dwa razy wygrał mistrzostwo Ligue 1. W styczniu 2022 roku trafił na kilkumiesięczne wypożyczenie do RCD Mallorca, gdzie rozegrał 14 spotkań.

