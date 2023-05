Miedź Legnica z nowym trenerem. Lokalny wybór włodarzy klubu

Miedź Legnica w sezonie 2018/2019 występowała w PKO Ekstraklasie. Pobyt trwał zaledwie rok. Po kilku latach przerwy i ponownym awansie, w zespole z województwa dolnośląskiego liczono na dłuższy pobyt w elicie. Tak się nie stało. Pomimo zimowych wzmocnień klub cały czas był czerwoną latarnią ligi i jako pierwszy stracił szansę na utrzymanie. W nowy sezon drużyna chce wejść z nadzieją na natychmiastowy powrót. Ma im w tym pomóc świeżo wybrany trener.

Radosław Bella nowym trenerem Miedzi Legnica

Ostatni zespół Ekstraklasy nie przedłużył obowiązującego do końca sezonu kontraktu Grzegorza Mokrego. W jego miejsce postawiono na Radosława Bellę, dotychczasowego asystenta klubu. O tym, że II trener może przejąć główne stery mówiono od dawna, choć Bella nie uchodzi za szkoleniowca z dużym doświadczeniem w piłce na najwyższym szczeblu seniorskim. W rozmowie z oficjalnymi mediami klubowymi nowy szkoleniowiec podziękował za zaufanie, stwierdzając, że wkracza w wymagający okres swojej kariery.

Jest to dla mnie wielki zaszczyt oraz wyróżnienie, ale również wielkie zobowiązanie wobec ludzi, którzy mi zaufali i sympatyków klubu. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, by kibice byli dumni z naszej drużyny. Właśnie zaczyna się być może najważniejszy czas mojego trenerskiego życia i czuję, że jest to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas – powiedział Bella.

Miedź Legnica powalczy o powrót do PKO Ekstraklasy

Jak poinformowała Miedź w komunikacie prasowym, klub po raz kolejny stawia na szkoleniowca utożsamiającego się z klubem. Poprzednicy Belli, Grzegorz Mokry i Wojciech Łobodziński również mieli duże związki z zespołem. Oprócz legniczan z najwyższym szczeblem ligowym pożegnała się także Lechia Gdańsk oraz Wisła Płock.

