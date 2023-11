Marcin Bułka nie przestaje zachwycać. Jest najlepszy w Europie

Polscy kibice przecierają oczy z wrażenia wobec formy Marcina Bułki w bieżącym sezonie Ligue 1. Reprezentant Polski ma za sobą mnóstwo fantastycznych występów, w których był najważniejszą postacią OGC Nice. Dzięki jego postawie oraz kolegów z zespołu drużyna prowadzona przez Francesco Farioliego zajmuje drugie miejsce w tabeli francuskiej ekstraklasy, nie notując żadnej porażki. Polski golkiper znalazł się na szczycie najważniejszego rankingu.

Marcin Bułka z największą liczbą czystych kont w najlepszych ligach w Europie

Marcin Bułka przechodzi przez jeden z najważniejszych okresów w swojej piłkarskiej karierze. Po tym, jak wygrał miejsce w składzie kosztem doświadczonego Kaspera Schmeichela, zyskał uznanie w całej Europie i uznawany jest za jednego z najlepszych bramkarzy w Ligue 1. Kilka dni temu podczas spotkania towarzyskiego reprezentacji Polski z Łotwą na PGE Narodowym, zanotował debiutancki występ z orzełkiem na piersi. Nic dziwnego, że interesują się nim największe kluby świata.

W niedzielę 26. listopada OGC Nice zwyciężył w meczu ligowym z Toulouse 1:0, co oznacza, że 24-latek zanotował już dziesiąte czyste konto w bieżącym sezonie. Co więcej, było to jego ósme z rzędu i potrzebował na to jedynie trzynaście spotkań. Biorąc pod uwagę dorobek wszystkich bramkarzy w TOP 5 ligach w Europie, Polak ma ich zdecydowanie najwięcej. Cieszyć może fakt, że na trzecim miejscu uplasował się Wojciech Szczęsny z siedmioma czystymi kontami.

Marcin Bułka (OGC Nice) – 10 (13 spotkań), Yann Sommer (Inter Mediolan) – 8 (13), Wojciech Szczęsny (Juventus FC) – 7 (11), Lucas Chevalier (LOSC Lille) – 7 (13), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) – 6 (13), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) – 6 (13), Brice Samba (RC Lens) – 6 (13), Arthur Desmas (Le Havre AC) – 6 (13), Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano) – 6 (14), Kepa Arrizabalaga (Real Madryt) – 5 (10).

