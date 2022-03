Gwiazdor Manchesteru City zaapelował do rosyjskich piłkarzy. Wcześniej życzył śmierci Putinowi

Pochodzący z Ukrainy Ołeksand Zinczenko od kilku lat jest piłkarzem Manchesteru City, z którym sięgnął m.in. po mistrzostwo Anglii i krajowe puchary. Instagramowy profil zawodnika obserwuje 1,6 mln użytkowników, co ten skrzętnie wykorzystuje, regularnie odnosząc się do bieżącej sytuacji politycznej.

Krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Zinczenko opublikował wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina. „Obyś zdechł w najgorszy możliwy sposób” – napisał piłkarz Obywateli, a jego wpis wkrótce zniknął z Instagrama, ponieważ usunęła go administracja serwisu. Kolejne przekazy gracza City są nieco łagodniejsze, ale sprowadzają się do jednego: apelu o zakończenie wojny.

Wojna na Ukrainie. Ołeksandr Zinczenko o sporcie i polityce

W swoim najnowszym poście, opublikowanym w środę 2 marca, Zinczenko odniósł się do zarzutów, że został wychowany przez rosyjski futbol. To nawiązanie do faktu, że obrońca swoją seniorską karierę zaczynał w FK Ufa, gdzie spędził 1,5 roku.

Zawsze będę wdzięczny temu klubowi za wszystko, co dla mnie zrobił. Ale chcę podkreślić, że zostałem piłkarzem w Ukrainie. To w mojej ojczyźnie zdobyłem wykształcenie piłkarskie, studiowałem na akademiach i dorastałem – podkreślił.

Gwiazdor Manchesteru City skomentował także często przytaczaną tezę głoszącą, że sport nie powinien być mieszany z polityką. Jak zauważył, sport nie powinien być częścią kampanii wyborczych czy wyścigów partyjnych, ale podobnie jak inne sfery życia codziennego, nie może „pomijać kwestii wojny, agresji i śmierci” . „Każdy musi walczyć ze złem, niezależnie od zawodu” – przekonywał.

Wojna na Ukrainie. Gwiazdor Manchesteru City apeluje do Rosjan

Zinczenko podkreślił, że ukraińscy piłkarze domagający się nakładania sankcji na rosyjski futbol nie robią tego, by pozbawić Rosjan możliwości robienia tego, co kochają. To jedynie środek nacisku w celu „powstrzymania państwa-agresora w jego okupacyjnych ambicjach” . „Zakończenie okupacji jest głównym i jedynym celem wszystkich naszych działań” – dodał.

Na koniec ukraiński zawodnik zwrócił się do rosyjskich piłkarzy podkreślając, że ich aktywność śledzą miliony ludzi.

Ludzie was kochają, wspierają i słuchają waszych słów. Dlatego milczenie jest przestępstwem. Wiem, że w waszym kraju myślenie opozycyjne jest karane, ale kiedy opozycja staje się większością, zaczyna być władzą – przekonywał.

Według Zinczenki wszyscy ludzie, którzy nie chcą szerzenia się śmierci i nienawiści, powinni „głośno i wyraźnie o tym krzyczeć”. „Nie można bać się drobnych kar, gdy w grę wchodzi ludzkie życie. Chwała Ukrainie!” – podsumował.

