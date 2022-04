Cristiano Ronaldo rozpoczął przygotowania do zakończenia kariery. Potężna inwestycja w przyszłość

Cristiano Ronaldo jest obecnie zawodnikiem Manchesteru United i nawet jeśli będzie chciał z niego odejść, nie zakończy zapewne od razu kariery. Napastnik ma już 37 lat, ale nadal utrzymuje się w wyśmienitej formie. Nie zmienia to jednak faktu, że do końca tej fantastycznej przygody zostało już mniej niż więcej czasu. Portugalczyk i cała jego rodzina są już „ustawieni” do końca życia swojego i następnych paru pokoleń, ale odpowiednie zaplanowanie przyszłości jest bardzo ważne. Według TV 7 Dias Ronaldo poczynił już pierwsze kroki w kierunku swojej sportowej emerytury.

Wielka posiadłość w Quinta da Marinha w Portugalii

Według portugalskich mediów Cristiano Ronaldo zakupił działkę w Quinta da Marinha wartą aż siedem milionów funtów, a przecież dojdą jeszcze koszty budowy zapewne okazałej posiadłości piłkarza i późniejszego jej utrzymania. „Teren został niedawno ogrodzony i zakupiony przez Ronaldo” – powiedziało źródło w wywiadzie dla magazynu TV 7 Dias. „Tam właśnie zamierza zamieszkać z rodziną po zakończeniu kariery. Wszyscy dookoła to wiedzą i są z tego powodu szczęśliwi. Ronaldo to Ronaldo” – dodał jeszcze informator.

Quinta da Marinha położona jest na terenie parku przyrody Sintra-Cascais. Charakterystyczne dla tego miejsca są widoki na Antlantyk, urwiste brzegi i dzikie plaże. Jest to też również zagłębie turystyki, gdzie rozlokowane są wykwintne restauracje, cukiernie i hotele.

