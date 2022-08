Zaskakująca wpadka Liverpoolu. Niewiarygodne tłumaczenie Juergena Kloppa

Liverpool prowadzony przez Juergena Kloppa kiepsko zainaugurował nowy sezon Premier League. The Reds — ku wielkiemu zaskoczeniu — zgubili punkty już w pierwszej kolejce. Wicemistrzowie Anglii tylko zremisowali z Fulham 2:2. Wiadomo, to dopiero początek, ale z całą pewnością gracze niemieckiego szkoleniowca mają czego żałować. Zwłaszcza, że w ostatnich latach o losach mistrzowskiego tytułu decydowało nawet jedno „oczko”.

Niespodziewana wpadka Liverpoolu. Absurdalne tłumaczenie Juergena Kloppa

Beniaminek z Londynu otworzył wynik tego spotkania w 32. minucie. Na listę strzelców wpisał się Aleksandar Mitrović. W drugiej części spotkania trafił po raz drugi, udowadniając, że nadal znajduje się w rewelacyjnej formie. Bramki dla Liverpoolu zdobywali natomiast Darwin Nunez i niezawodny Mohamed Salah.

Po meczu głos zabrał Juergen Klopp. Niemiec nie był zadowolony z postawy swoich piłkarzy, ale jego tłumaczenia wpadki brzmiały dość absurdalnie. – Najlepszy po tym meczu jest wynik. Gra była naprawdę zła. Jak to się stało? Nastawienie od początku nie było właściwe. Próbowaliśmy zareagować po 15 minutach. Boisko było suche. To bardzo trudne – powiedział, cytowany przez BT Sport. Trudno jest zrozumieć takie wymówki. W końcu zawodnicy obu drużyn mieli dokładnie takie same warunki do gry.

The Reds szybko nie będą mieli okazji do rehabilitacji. Kolejne spotkanie rozegrają dopiero w poniedziałek, 15 sierpnia. Wówczas zmierzą się z Crystal Palace, które poległo z Arsenalem (0:2). Mecz odbędzie się w Liverpoolu.

