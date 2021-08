Konferencja Paulo Sousy. Poznaliśmy aktualną listę reprezentantów. Dużo kontuzji w kadrze

Reprezentacja Polski nie zaliczy Euro 2020 do udanych. Teraz czeka ją kolejne ważne zadanie – awans na mistrzostwa świata w Katarze. Sousa zapytany o to, czy odciął się od czerwcowej porażki stwierdził, że nie można tak robić. – Jeżeli chcemy zbudować coś nowego, nie możemy odciąć grubą kreską mistrzostw Europy. Drużyna będzie się rozwijać nie tylko po zwycięstwach, ale również po porażkach. Cały czas chodzi o mentalność i wykorzystywanie kluczowych momentów – powiedział selekcjoner.

Dużo kontuzji w kadrze

Paulo Sousa podał 16 sierpnia listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród nich są jednak piłkarze, którzy nie będą zdolni do gry w najbliższych meczach eliminacyjnych. – Nie możemy skorzystać teraz z Mateusza Klicha, Kacper Kozłowski ma problem z mięśniem, kontuzjowany jest Szymański. Krzysztof Piątek jeszcze nie jest gotowy do gry, zabraknie też Dawida Kownackiego – powiedział na konferencji prasowej Paulo Sousa. Jest szansa, że na mecz z Anglią będzie mógł dołączyć Piotr Zieliński. Oznacza to, że na pewno pięciu piłkarzy z początkowej listy podanej przez selekcjonera nie będzie mogło wziąć udziału w walce o punkty w eliminacjach.

Zaktualizowana lista powołanych piłkarzy

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Kamil Glik, Jan Bednarek, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Maciej Rybus, Tymoteusz Puchacz, Kamil Piątkowski,

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Nicola Zalewski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Adam Buksa

