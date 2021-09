Adam Buksa. Ze Stanów Zjednoczonych do reprezentacji. Sylwetka napastnika Biało-Czerwonych

Adam Buksa urodził się 12 lipca 1996 roku w Krakowie. Zawodnik występuje na pozycji napastnika, ma 193 cm wzrostu i jest zawodnikiem New England Revolution.

Kariera klubowa

Buksa rozpoczynał swoją przygodę z młodzieżową piłką w Garbarni Kraków. Później przeszedł do Wisły a stamdąd do włoskie Novary U19. W dorosłej piłce zadebiutował w Lechii Gdańsk, w której w ciągu dwóch lat zdobył jedną bramkę. Przed wyjazdem do Stanów grał jeszcze w Zagłębiu Lubin (cztery bramki i jedna asysta) i Pogoni Szczecin (22 bramki i 10 asyst). Od stycznia 2020 roku jest zawodnikiem amerykańskiego New England Revolution. Tam w obecnym sezonie w 23 meczach strzelił 10 goli i zaliczył dwa ostatnie podania. Mimo kontynuowania kariery w Stanach Zjednoczonych Polak doczekał się powołania do reprezentacji.

Drugie powołanie do kadry

We wrześniu 2021 roku Buksa doczekał się drugiego powołania do reprezentacji w karierze. Pierwszy raz zawodnika docenił w 2018 roku Jerzy Brzęczek. Nie udało się jednak mu wtedy zadebiutować. Teraz napastnik New England Revolution jest jednym z trzech napastników, których ma dostępnych do gry Paulo Sousa.