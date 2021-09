Hajto skrytykował Szczęsnego. „Ostatnio ma z tym problem”

Wojciech Szczęsny nie zaliczy początku sezonu do udanych. Najpierw w meczu pierwszej kolejki z Udinese sparował piłkę wprost pod nogi przeciwnika, a po chwili sfaulował rywala, prokurując rzut karny. W tym samym meczu Polak popełnił fatalny błąd przy rozegraniu piłki, przez co futbolówkę przejęli gracze Udinese i wbili ją do pustej bramki.

„Nie był skoncentrowany”

Nie lepiej zachował się Szczęsny w meczu rozgrywanym w sobotę 11 września. W starciu z Napoli bramkarz sparował lekkie uderzenie Lorenzo Insigne i wypuścił piłkę z rąk, przez co Matteo Politano nie miał problemu ze strzeleniem gola.

Dzień po tym meczu w programie „Cafe Futbol” na antenie Polsat Sport dyskutowano nad starciem Polski z Anglią, w tym również nad bramką strzeloną przez Harry'ego Kane'a. – Szczęsny zlekceważył tę sytuację, nie był skoncentrowany. Stwierdził pewnie, że Kane nie będzie z takiej pozycji strzelał – stwierdził Tomasz Hajto.

Były reprezentant odniósł się również do opinii, jakoby bramkarz Juventusu był zasłonięty przez Jana Bednarka. – Kiedy piłka minęła Bednarka, to Szczęsny nie zrobił do niej żadnego kroku, a jako bramkarz widział, jakiej nabrała rotacji – ocenił dodając, że mając takie parametry jak Szczęsny, nie można wpuścić tego typu bramki. – To był brak koncentracji, ale to coś z czym ostatnio Szczęsny ma problem – podkreślił.

