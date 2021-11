Kamil Jóźwiak starł się z trenerem Andory. Zdradził, że rozmawiali w przerwie meczu

Reprezentacja Polski już w 5. minucie meczu z Andorą objęła prowadzenie po bramce Roberta Lewandowskiego, któremu asystował Kamil Jóźwiak. Piłkarz Derby County kilka minut później sam popisał się trafieniem, podwyższając prowadzenie na 2:0.

Kamil Jóźwiak rozmawiał z trenerem Andory

Szybka strata dwóch bramek oraz czerwona kartka dla Ricarda Fernandeza sprawiły, że piłkarze i sztab szkoleniowy reprezentacji Andory żywiołowo reagowali na wydarzenia na boisku. To nie spodobało się Jóźwiakowi, który starł się z Koldo Alvarezem i jego sztabem. – Przy spornych sytuacjach z ławki Andory cały czas krzyczeli, w pewnym momencie sam odpowiedziałem, już nie będę mówił co – zdradził Polak w rozmowie z TVP Sport.

Sprawę udało się wyjaśnić jeszcze w przerwie meczu. 23-latek porozmawiał wówczas z trenerem Andory. – Przeprosiłem go za to i powiedziałem, że to emocje. Nie miał mi tego za złe – przyznał.

Polska wygrywa z Andorą, Jóźwiak komentuje

Jóźwiak skomentował także przebieg meczu stwierdzając, że Biało-Czerwoni dobrze rozpoczęli spotkanie. Jak zauważył, czerwona kartka dla Ricarda Fernandeza nie sprawiła, że rywale zmienili taktykę. – Stali nisko. Wydawało się, że dwubramkowe prowadzenie sprawi, że spokojnie wygramy. Tak nie było. Gospodarze starali się szarpać, przeszkadzać nam jak mogli – mówił.

Zawodnik Derby County ocenił, że on i koledzy z drużyny niepotrzebnie wdali się w przepychanki z Andorczykami, co skończyło się utratą bramki. – Trzeba się przygotować na takie stykowe i szarpane mecze, gdy słabszy przeciwnik robi co może, żeby nam się przeciwstawić. Musimy sobie z tym poradzić i tyle – podsumował.

