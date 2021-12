Nawałka mógł prowadzić reprezentację po MŚ 2018? „Może nic nie musielibyśmy zmieniać”

Paulo Sousa opuszcza biało-czerwony statek na parę miesięcy przed spotkaniami barażowymi do mistrzostw świata 2022. PZPN był zaskoczony takim przebiegiem wydarzeń, szczególnie że jeszcze 14 grudnia Portugalczyk głosił hasło „razem do Kataru”. Szkoleniowiec otrzymał jednak bardzo korzystną umowę, którą w rozmowie z prezesem Cezarym Kuleszą nazwał „nie do odrzucenia”. PZPN stoi teraz przed problemem znalezienia nowego selekcjonera i odpowiedniego potraktowania starego. Wszystko jednak mogło się potoczyć inaczej, gdyby Adam Nawałka poszedł na urlop.

Reprezentacja Polski. Adam Nawałka żałuje jednej rzeczy

Roman Kołtoń podczas rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem na kanale Prawda Futbolu powiedział, że podczas godzinnej rozmowy z Adamem Nawałką, usłyszał od niego, że nigdy nie odmówiłby reprezentacji. W kontekście szukania nowego selekcjonera, takie słowa to jasna deklaracja przejęcia kadry na spotkania barażowe. Co więcej, w 2018 roku niewiele brakowało, żeby Nawałka pozostał na fotelu selekcjonera. – Był przygotowany aneks do umowy i on powiedział, że żałuje jednej rzeczy. Że nie pojechał na urlop, nie zresetował umysłu i nie wrócił do rozmowy po tygodniu czy po dwóch – opowiadał o rozmowie z byłym selekcjonerem Kołtoń.

– Adam był dobrym kolegą, graliśmy razem w drużynie, nie chciałem nic zmieniać. Faktycznie wyjechałby, zresetował umysł i może dzisiaj w ogóle nic nie musielibyśmy zmieniać – odpowiedział Kołtoniowi gość programu Zbigniew Boniek. Warto przypomnieć, że Adam Nawałka odszedł z reprezentacji Polski po zdobyciu ćwierćfinału Euro 2016, awansowaniu na mistrzostwa świata w Rosji i niestety po blamażu na samej imprezie międzynarodowej. Szkoleniowiec może być jedną z postaci branych pod uwagę w kontekście zastąpienia Sousy do czasów baraży.

Czytaj też:

Reprezentanci Polski są źli i zaskoczeni. „Niektórych słów się nie da cytować”