Media: Adam Nawałka zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Kiedy oficjalne potwierdzenie?

Niespełna miesiąc ma trwać bezkrólewie w reprezentacji Polski. Po tym jak pod koniec grudnia naszą narodową drużynę piłkarską porzucił Paulo Sousa, nie wiadomo było, kto zostanie jego następcą. Ta sprawa jest już jednak niemal wyjaśniona.

Adam Nawałka ma przejść reprezentację Polski

Nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych ma ponownie zostać Adam Nawałka, który prowadził już ten zespół w latach 2013-2018. To za jego kadencji doszliśmy do ćwierćfinału Euro 2016, ale też odpadliśmy w kompromitującym stylu z mundialu w Rosji już po fazie grupowej.

W PZPN dominowało jednak przeświadczenie, że w tej wyjątkowej sytuacji dla polskiej kadry najlepsze będzie zatrudnienie szkoleniowca, który już dobrze zna jej realia. Do tego ma autorytet wśród liderów ekipy. Ci zresztą sami mieli optować za zatrudnieniem Nawałki.

Cezary Kulesza rozmawiał z Adamem Nawałką

O tym, że Cezary Kulesza praktycznie na pewno postawi na tego doświadczonego trenera, poinformował na Twitterze dziennikarz Sebastian Staszewski. „Adama Nawałkę można już właściwie ogłosić nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po dwóch spotkaniach z prezesem PZPN wszystkie kluczowe elementy umowy zostały dogadane. Czas jeszcze na ustalenie pewnych drobnych szczegółów i nad siedzibą federacji pojawi się biały dym” – napisał redaktor portalu interia.pl.

Z naszych informacji wynika, że na oficjalne ogłoszenie tej współpracy trzeba będzie jednak poczekać kilka dni. Przed końcem tego tygodnia nie powinniśmy się spodziewać komunikatu PZPN-u.

Sprzeczne komunikaty. Nawałka nie jest numerem jeden na liście Kuleszy?

Z informacji, jakie podał „Przegląd Sportowy” wynika, że Adam Nawałka wcale nie jest numerem jeden na liście Cezarego Kuleszy. Szkoleniowcem branym „poważnie pod uwagę” ma być Szwajcar Marcel Koller, trener, który w swoim CV ma kluby z niemieckiej Bundesligi, reprezentację Austrii i FC Basel. Co więcej, „PS” donosi, że wcale nie doszło do dwóch spotkań między Kuleszą a Nawałką, a do jednego, które na dodatek było przypadkowe. Kolejne rozmowy między trenerem a prezesem PZPN ma nastąpić dopiero na dniach.

