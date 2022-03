Krzysztof Piątek poturbowany po meczu ze Szkocją. Napastnik szczerze skomentował grę rywali

Spotkanie towarzyskie ze Szkotami dostarczyło Czesławowi Michniewiczowi kilku powodów do niepokoju. Nie dość, że Biało-Czerwoni zagrali słabo, to kontuzje odnieśli Bartosz Salamon i Arkadiusz Milik. Drugiego z nich na boisku zastąpił Krzysztof Piątek, który wniósł na boisko wiele ożywienia i pod koniec spotkania wykorzystał rzut karny, doprowadzając tym samym do wyrównania.

Reprezentacja Polski. Krzysztof Piątek o grze Szkotów

Napastnik Fiorentiny nie ukrywał, że spotkanie w Glasgow nie należało do najłatwiejszych. – Mecz był ciężki. Szkoci grali bardzo ostro, co widać po naszych urazach. Fajnie, że zareagowaliśmy. Mogłem wcześniej zdobyć bramkę, ale zabrakło szczęścia, bo obrońca wybił piłkę z bramki. Mieliśmy okazję, udało się strzelić, idziemy dalej i czekamy na wtorek – podkreślił w rozmowie z Polsatem Sport.

Piątek zszedł z boiska mocno poturbowany, a przed kamerą Polsatu Sport pokazał swoje zakrwawione kolano. – To tylko mocniejsze kopnięcia. Mam nadzieję, że z Achillesem będzie wszystko w porządku – uspokoił. Z wypowiedzi snajpera reprezentacji Polski wynika, że spodziewał się ostrej gry rywali. – Wiedziałem, że będę miał ciężką przeprawę z obrońcami – zaznaczył.

Były gracz Milanu zauważył też, że sędzia prowadzący spotkanie był Irlandczykiem, przez co pozwalał na „ostrą grę”. – Wiedzieliśmy o tym i byliśmy na to przygotowani. Szkoda tylko kontuzji kolegów, bo sam wiem, co to znaczy dla piłkarza przed dużą imprezą – stwierdził cytowany przez laczynaspilka.pl. Wspomnienie o kontuzji przed dużą imprezą nie jest przypadkowe, ponieważ Piątek właśnie z powodu urazu nie mógł pojechać na ostatnie mistrzostwa Europy.

