Robert Lewandowski zdradził, jakie ma plany po zakończeniu kariery. Tym chciałby się zająć, ale...

Robert Lewandowski ma już 35 lat i chcąc czy nie, jego kariera za kilka sezonów dobiegnie końca. Na temat tego, co mógłby robić po zawieszeniu butów na kołku, napastnik wypowiedział się w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

Robert Lewandowski mówił o przyszłości po zakończeniu kariery piłkarskiej w podcaście WojewódzkiKędzierski

– Konkretnej wizji nie mam. Starałem się zawsze stworzyć kilka dróg, kilka opcji, które po zakończeniu kariery będę mógł wybrać. Żeby robić to, co chcę robić, a nie tylko muszę robić – stwierdził Robert Lewandowski.

– Przez tyle lat będąc Bayernie, Borussii czy grając w reprezentacji Polski, chcąc nie chcąc, trzeba nauczyć się zarządzać nie tylko kapitałem ludzkim, ale też innymi sprawami. To często było dla mnie wyzwanie. Czasami chciałem od tego uciekać, bo to jawiło mi się jako zbyt problematyczne, ale za chwilę się odwracałem i brałem to na klatę – opowiedział kapitan Biało-Czerwonych.

WojewódzkiKędzierski. Czym chciałby zająć się Robert Lewandowski po karierze piłkarskiej?

W dalszej części rozmowy Robert Lewandowski przyznał, że swoją przyszłość, przynajmniej w jakiejś części, wiąże z piłką nożną. – Myślę, że zostanę w sporcie i będę chciał przekazać dalej moją wiedzę. Moim marzeniem było stworzenie akademii, ale nie wiem, czy będę w stanie poświęcić tyle sił i energii na zbudowanie akademii z prawdziwego zdarzenia. Wiem, że sam nie dam rady – wyznał.

– Wiem, jak jest zarządzany jeden z największych klubów na świecie, czyli Bayern. Ta wiedza mi zostanie na lata. To jest dla mnie dodatkowe doświadczenie, z którego w przyszłości mogę skorzystać – zakończył.

