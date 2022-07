Zmiana warty w młodzieżowej reprezentacji Polski. PZPN ogłosił nowego selekcjonera

Nowym selekcjonerem kadry U-18 został Wojciech Kobeszko, który przez lata był związany z Jagiellonią Białystok. „Szkoleniowiec rozpocznie pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by przygotować ją do kwalifikacji turnieju finałowego mistrzostw Europy U-19, które rozpoczną się jesienią 2022 roku” – napisał PZPN w swoim komunikacie.

– Teraz mamy czas na wszystkie przygotowania i będzie to bardzo pracowity okres. Mimo że tych zgrupowań nie będzie zbyt wiele, chcemy utrzymywać kontakt z piłkarzami, jeździć do nich i obserwować. Bardzo ważne jest dla nas, aby monitorować ich formę, dyspozycję – powiedział nowy trener Biało-Czerwonych. Szkoleniowiec w wywiadzie dla „Łączy Nas Piłka” zdradził, że jego asystentami będą Paweł Sikora oraz Tomasz Zahorski. – Jeśli chodzi o pozostałych członków, jesteśmy w trakcie ustaleń i finalizowania rozmów – podkreślił.

Selekcjoner reprezentacji U-18. Biografia Wojciecha Kobeszki

Wojciech Kobeszko urodził się w 1980 roku w Białymstoku. Karierę zaczynał w MOSP Jagiellonia, a w kolejnych latach grał dla KP Wasilków, Ceramiki Opoczno, Jagiellonii Białystok, Ruchu Wysokie Mazowieckie i Olimpii Zambrów. W roli szkoleniowca przez wiele lat pracował w Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok. W 2018 roku z drużyną do lat 17 wywalczył tytuł mistrza Polski. W latach 2019-2022 prowadził rezerwy „Jagi”, które doprowadził do III ligi oraz finału Pucharu Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN.

Michał Probierz selekcjonerem U-21

To nie jedyna zmiana w młodzieżowej reprezentacji Polski. W poniedziałek 4 lipca PZPN poinformował, że Michał Probierz będzie szkoleniowcem, który w najbliższym czasie poprowadzi reprezentację Polski do lat 21. Zastąpi on na tym stanowisku Macieja Stolarczyka, którego niedawno mianowano trenerem Jagiellonii Białystok. Przez ostatnie pół roku szkoleniowiec ten pozostawał na bezrobociu, po tym jak w listopadzie odszedł z Cracovii.

