Trener mundialowych rywali Polaków ocenił naszą kadrę. Na tych piłkarzy zwrócił uwagę

Na przełomie listopada i grudnia w Katarze odbędą się mistrzostwa świata. Reprezentacja Polski trafiła do grupy z Meksykiem, Argentyną oraz Arabią Saudyjską, z którą Biało-Czerwoni zagrają w drugiej serii gier. W teorii jest to najsłabszy rywal, z którym drużynie Czesława Michniewicza przyjdzie się zmierzyć. Jednakże z całą pewnością nie można tego zespołu lekceważyć.

Herve Renard zabrał głos. Ocenił reprezentację Polski

Selekcjoner Arabii Saudyjskiej Herve Renard udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, w którym przyznał, że już od jakiegoś czasu rozpracowuje Polaków. Francuz polskiego pochodzenia był nawet na meczu naszej kadry z Holandią w Rotterdamie, a także na spotkaniu rewanżowym z Belgią w Warszawie. Oba starcia rozgrywane były w ramach Ligi Narodów.

– W meczu z Holandią zobaczyłem bardzo dobrze zorganizowaną drużynę. Bardzo szybko przechodzącą do kontrataku. To był bardzo dobry występ. Natomiast w spotkaniu z Belgią trochę za bardzo się broniła. Moim zdaniem Polska lepiej wypada, gdy gra w obronie czwórką niż piątką, ale to tylko moja prywatna opinia – powiedział szkoleniowiec.

Herve Renard wprost przyznał, że Biało-Czerwoni to nie tylko Robert Lewandowski, to także inni gracze, którzy zrobili na nim wrażenie. – Napastnicy jak Piątek mają jakość, podobnie jak Zieliński. Oczywiście, Szczęsny jest dobry, ale w meczach, które widziałem, bardzo podobał mi się też obrońca z numerem cztery. Młody zawodnik, który gra we Włoszech – dodał. Po chwili sprecyzował, że miał na myśli Jakuba Kiwiora.

Mecz Polska — Arabia Saudyjska odbędzie się 26 listopada. W starciu tym na pewno nie wystąpi Jakub Moder, który nadal jest kontuzjowany.

Czytaj też:

Dramat Jakuba Modera. Wiadomo już, co z jego występem na mistrzostwach świata