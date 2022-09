Wiemy, na kogo postawił Czesław Michniewicz. Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Walią

Pierwszy mecz podczas wrześniowego zgrupowania był kompletnie nieudany w wykonaniu Polaków. Biało-Czerwoni w fatalnym stylu polegli na PGE Stadionie Narodowym z Holandią 0:2. Po meczu zaś zostali wygwizdani przez polskich kibiców. W niedzielę 25 września będą mieli okazję do niemal natychmiastowej rehabilitacji. Zmierzą się bowiem z Walią.

Znamy skład reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz zaskoczył

Dla obu zespołów będzie to ostatnie spotkanie w tegorocznej Lidze Narodów. Jest niezwykle ważne, ponieważ zadecyduje o tym, która z reprezentacji spadnie do niższej dywizji. Ponadto ma wpływ na rozstawienie w trakcie losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy mających odbyć się w Niemczech w 2024 roku.

Czesław Michniewicz zaskoczył swoimi wyborami, decydując, że mecz z perspektywy trybun obejrzą trzej piłkarze, którzy grali w starciu z Oranje. Są to Karol Linetty, Przemysław Frankowski oraz Mateusz Klich. Pierwsi dwa nawet rozpoczęli tamto spotkanie w wyjściowej jedenastce. W ich miejsca na ławce rezerwowych pojawili się tacy zawodnicy jak chociażby Tomasz Kędziora, Szymon Żurkowski czy Jakub Kamiński.

Od rana spekulowano, że selekcjoner postanowił podjąć zaskakującą decyzję i dać szansę na prawym wahadle Michałowi Skórasiowi. Kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem na oficjalnym profilu Łączy Nas Piłka na Twitterze opublikowano skład, który rozpocznie rywalizację z walijskimi Smokami.

Ponownie zagramy w ustawieniu z trzema obrońcami. Natomiast w porównaniu do spotkania z Holandią doszło do trzech korekt. Ostatecznie Przemysława Frankowskiego zastąpił Bartosz Bereszyński. W drugiej linii pojawił się Szymon Żurkowski. Gracz ten z kolei zmienił Karola Linettego. W poprzednim meczu nie mógł wystąpić, gdyż pauzował z powodu liczby żółtych kartek. Zamiast Sebastiana Szymańskiego do gry szkoleniowiec desygnował Karola Świderskiego.

Liga Narodów 2022. Skład reprezentacji Polski na mecz z Walią

Szczęsny – Glik, Bednarek, Kiwior – Zalewski, Krychowiak, Żurkowski, Bereszyński – Świderski, Zieliński, Lewandowski

twitterCzytaj też:

Robert Lewandowski zaskoczył wypowiedzią o Zbigniewie Bońku. „Jedyna taka osoba w Polsce”