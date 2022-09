Brazylijczyk z polskimi korzeniami zagra dla reprezentacji Polski? Media: Z zawodnikiem kontaktował się PZPN

26-letni Kady Iuri Borges Malinowski, który od 2021 roku występuje w Karabachu Agdam ma polskie korzenie. Dziennikarze WP Sportowe Fakty ustalili w rozmowie z azerskim dziennikarzem Vusalem Mahmudovem, że dziadek piłkarza ze strony ojca, który wiele lat temu osiedlił się na stałe w Brazylii i ożenił z lokalną kobietą, był Polakiem.

Sam zawodnik jakiś czas temu w rozmowie z dziennikarzami futbolinfo.az mówił, iż jest Brazylijczykiem. „Tam się urodziłem, mieszkałem, nigdy nie byłem w Polsce. Chociaż jestem Polakiem ze strony ojca, nie mam związku z tym krajem” – przyznał jakiś czas temu. Mimo to zawodnik przyznał, że „toczyły się dyskusje” w kierunku gry w Biało-Czerwonych barwach.

Z zawodnikiem skontaktował się PZPN

Więcej światła na te słowa rzucił dziennikarz z Azerbejdżanu Vusal Mahmudov, który podzielił się z dziennikarzami Sportowych Faktów swoimi ustaleniami. – Ustaliliśmy, że po występie przeciwko Lechowi Poznań skontaktował się z nim Polski Związek Piłki Nożnej – zdradził Azer polskim dziennikarzom.

Zdaniem Mahmudova Kady chce grać u boku gwiazd takich jak Robert Lewandowski, a znaczenie przy podjęciu decyzji przez piłkarza miałby mieć również fakt, że nie ma nadziei na powołanie do kadry Brazylii.

Kady Iuri Borges Malinowski urodził się 2 maja 1996 roku. Swoją piłkarską karierę rozpoczął w juniorach Coritiby. Do pierwszego składu seniorskiej drużyny się nie przebił, w związku z czym odszedł do portugalskiej Estoril, a następnie do Vilafranquense. Jego kariera nabrała tempa dopiero w 2021 roku, kiedy trafił do Karabachu Agdam.

