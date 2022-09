Grzegorz Krychowiak zaskoczony poziomem ligi arabskiej. Zdradził, kto ułatwił mu podjęcie decyzji o transferze

Grzegorz Krychowiak zaskoczył swoją decyzją o transferze do Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, pomocnik FK Krasnodar ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę miał możliwość zawieszenia swojego kontraktu z klubem i mógł odejść na wypożyczenie do Al-Shabab.

Jako że dla wielu z nas Saudi Professional League była zagadką, to tuż po tym transferze Grzegorza Krychowiaka zapytaliśmy Rolanda Buchałę, który trenował Abha FC, czy pomocnik udał się na „dobrze płatny urlop”.

Al Shabab jest to naprawdę wielki klub, z wielkimi aspiracjami, regularnie wzmacniany. Dlatego też sięgają po Grzegorza, żeby w kolejnym sezonie być jeszcze mocniejsi kadrowo. Każda liga jest inna, przejście Grzegorza do Al Shabab to kolejny krok w rozwoju jego bogatej kariery i nowe doświadczenie – mówił w rozmowie z Wprost.pl Roland Buchała.

Grzegorz Krychowiak: Jestem zaskoczony jakością zawodników

Grzegorz Krychowiak wypowiedział się na temat poziomu ligi w TVP Sport w programie „Odliczanie do mundialu”. Pomocnik zdradził, że wyjazd do Arabii to był dla niego wielkim znakiem zapytania. – Jestem jednak bardzo pozytywnie zaskoczony jakością zawodników, którzy tu występują – dodał.

Grzegorz Krychowiak zdradził również, kto pomógł mu podjąć decyzję odnośnie do transferu do tej ligi. – Przed podpisaniem kontraktu rozmawiałem długo z Everem Banegą, którego znam z czasów Sevilli – powiedział Krychowiak, dodając, że ułatwił mu podjęcie decyzji.

Krychowiak: Pogoda pozwoli mi łatwiej przygotować się do mundialu

Pomocnik przyznał, że już przed transferem wiedział, że w Arabii Saudyjskiej jest bardzo gorąco, zupełnie inaczej niż w Europe. – Ten aspekt pozwoli mi jednak łatwiej przygotować się do mundialu – zapewnił.

Grzegorz Krychowiak podkreślił, że trzeba podejść do Arabii Saudyjskiej z ogromnym szacunkiem. – Ich zawodnicy lubią grać, a nie bronić. Trzeba zagrać twardo – zakończył.

