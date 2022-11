O której i kiedy mecz Polska – Argentyna? Transmisja online i w TV

Reprezentacja Polski po remisie z Meksykiem i Arabią Saudyjską ma na swoim koncie cztery punkty i przed ostatnią rundą spotkań przewodzi stawce w grupie C. Biało-Czerwoni do uzyskania awansu do 1/8 finału mundialu potrzebują remisu lub wygranej w starciu z Albiceleste. Ewentualna porażka podopiecznych Czesława Michniewicza sprawi z kolei, że ci będą musieli liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w rozgrywanym równolegle starciu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem.

Mundial 2022. Polska – Argentyna. Kiedy i o której mecz?

Mecz Polski z Argentyną zostanie rozegrany w środę 30 listopada. Spotkanie rozgrywane na Stadium 974 w Dosze rozpocznie się o godz. 20.

Polska – Argentyna. Transmisja w TV i online

Transmisja z meczu Polska – Argentyna na mundialu w Katarze będzie dostępna na antenie TVP 1, z kolei stacja TVP Sport przeprowadzi transmisję łączoną z obu spotkań w grupie C. Mecz z udziałem Biało-Czerwonych będzie można śledzić także w serwisie tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej.

Przewidywany skład na mecz Polski z Argentyną

Chociaż reprezentacja Polski w meczu z Arabią Saudyjską zagrała z dwoma napastnikami, to mało realne jest, by Czesław Michniewicz powtórzył ten wariant w starciu z Argentyną. Biało-Czerwoni prawdopodobnie zagrają w ustawieniu 4-2-3-1, czyli z dwoma skrzydłowymi i Piotrem Zielińskim operującym w środku, za plecami ustawionego na szpicy Roberta Lewandowskiego.

Przewidywany skład reprezentacji Polski: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński – Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski – Robert Lewandowski.

