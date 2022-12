Wymowny komentarz Bońka po meczu Polaków. Jak podsumował przegraną z Argentyną?

Mecz Polski z Argentyną z pewnością nie należał do najpiękniejszych piłkarskich widowisk. Choć nie brakowało emocji, to jednak gra naszego zespołu pozostawiała wiele do życzenia. Ostatecznie porażka 0:2 pozwoliła nam cieszyć się z awansu, ponieważ w drugim meczu w grupie Meksyk pokonał Arabię Saudyjską tylko 2:1.

Katar 2022. Boniek komentuje awans na mundialu

Wielu było ciekawych, jak na tego typu sukces zareaguje Zbigniew Boniek. Z jego zdaniem wciąż liczy się duża część piłkarskiego środowiska w Polsce. Były reprezentant zdecydował się na krótki komunikat, podsumowujący cały środowy wieczór. „Brawo za awans... i nie wiem, co więcej powiedzieć” – napisał na Twitterze.

Były prezes PZPN nie odniósł się do skrajnie defensywnego stylu gry naszej reprezentacji. Nie skomentował też zatrważających statystyk po fazie grupowej. W pozostawionych przez niego trzech kropkach można zmieścić np. zaledwie cztery strzały na bramkę przeciwników w trzech meczach. Można też oczywiście przekonywać, że to miejsce pozostawione z powodu wzruszenia i dużych emocji. Tweet Bońka skonstruowano tak, by nikt nie poczuł się urażony po zwycięskiej mimo wszystko porażce.

twitter

Katar 2022. Polska przegrywa z Argentyną i awansuje dalej

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Argentyną w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata. Bramki strzelali Alexis Mac Allister i Julian Alvarez. Ponadto kolejny rzut karny na tym mundialu obronił Wojciech Szczęsny. Polak zatrzymał uderzającego z 11 metrów Leo Messiego.

W związku z takim obrotem spraw o awansie zadecydował wynik meczu Arabia Saudyjska – Meksyk, który rozgrywano równolegle. W tym spotkaniu padł wynik 1:2 w związku z czym wyszliśmy z drugiego miejsca w grupie C, a Argentyna z pierwszego.

Na trzecim miejscu uplasował się Meksyk z takim samym dorobkiem punktowym, ale gorszym bilansem bramek. Tabelę zamyka reprezentacja Arabii Saudyjskiej, która na tym mundialu wygrała z Argentyną.

1/8 mundialu. Z kim zagrają Polacy?

Argentyńczycy zajęli pierwsze miejsce w grupie C, co sprawia, że w 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z drugą drużyną grupy D, czyli Australią, która w ostatniej kolejce pokonała Danię 1:0. Z kolei reprezentacja Polski po zajęciu drugiego miejsca, zmierzy się z pierwszą drużyną grupy D, czyli Francją, która sensacyjnie przegrała swój ostatni mecz z Tunezją. Mimo tej porażki Trójkolorowi są zdecydowanym faworytem w starciu z Polską. Przypomnijmy, Francuzi bronią tytułu mistrza świata.

Mecze 1/8 finału mistrzostw świata rozegrane zostaną 3 i 4 grudnia. Reprezentacja Polski zagra swoje spotkanie w niedzielę 4 grudnia. Argentyńczycy rozegrają swoje spotkanie dzień wcześniej.

Czytaj też:

Lewandowski po meczu z Argentyną: Można powiedzieć, że to szczęśliwa porażkaCzytaj też:

Wojciech Szczęsny po meczu z Argentyną: Jestem już na to za stary