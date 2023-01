Szokujące doniesienia o Robercie Lewandowskim. Były agent podsumował zachowanie piłkarza jednym słowem

Na zakończonym niedawno mundialu w Katarze reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy i awansowała do 1/8 finału. Wokół kadry wciąż panuje spore zamieszanie i nawet wybór na nowego selekcjonera Fernando Santosa nie sprawił, że atmosfera wokół Biało-Czerwonych się polepszyła.

Szokujące doniesienia ws. zachowania Roberta Lewandowskiego

Po meczu z Francją napastnik FC Barcelony powiedział w wywiadzie dla TVP Sport, że jego pozostanie w kadrze, będzie zależeć od tego, czy będzie czuł radość z gry w kadrze. – W reprezentacji musi być radość z gry, bo bez niej nie da się wygrać. Trudno jest zwyciężać, jeśli zespół nie jest szczęśliwy – mówił wówczas.

Dziennikarze SportowychFaktów WP ujawnili szokujące informacje na temat zachowania Roberta Lewandowskiego podczas mundialu. Według informacji serwisu kapitan reprezentacji Polski miał być tak niezadowolony z jakości treningów u Czesława Michniewicza, że rzekomo napastnik FC Barcelony miał samowolnie opuścić jeden z nich.

Reakcja byłego agenta Roberta Lewandowskiego

Do tych doniesień ustosunkował się były agent piłkarza – Cezary Kucharski. „Ludzie mogą być rzeczywiście w szoku, że kapitan ich reprezentacji tak nieodpowiedzialnie się zachował, ale ja nie jestem w szoku powiedziałbym nawet, że to norma” – napisał działacz, który przed laty współpracował z Robertem Lewandowskim.

Jeden z użytkowników próbował dopytać byłego agenta piłkarza, co jest normą i czy „Lewy” ma trudny charakter. Na ten wpis działacz odpowiedział „cierpliwości” i za hashtagiem umieścił słowa „stay tuned”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „bądźcie czujni”.

Sytuacja okiem Roberta Lewandowskiego

Dziennikarze „Przeglądu Sportowego” porozmawiali z osobami z otoczenia Roberta Lewandowskiego na temat jego zejścia z treningu. – Robert jest zdenerwowany, ponieważ nigdy nic takiego się nie wydarzyło i zachodzi w głowę, dlaczego w ogóle coś takiego się pojawiło w mediach – informuje dziennik.

Według ustaleń „PS” Robert Lewandowski poszedł usiąść na ławkę rezerwowych, ponieważ na boisku do siatkonogi miało nie być wolnego miejsca, bo do Kataru przyjechała nieparzysta liczba piłkarzy. „Od zajścia minęła nie więcej niż minuta, jak natychmiast z boiska do siatkonogi odwołano jednego z bramkarzy, a jego miejsce zajął Lewandowski” – informują dziennikarze.

