Mecz Polska – Albania na PGE Narodowym. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

W czwartek 23 marca rozpoczęły się eliminacje do mistrzostw Europy 2024. Reprezentacja Polski trafiła do grupy E z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Faworytami do wyjścia z tej grupy są oczywiście Biało-Czerwoni, ale i również Czesi i Albańczycy, z którymi rozgrywamy swoje pierwsze spotkania.

Kiepski początek Fernando Santosa

Niestety na inaugurację przegraliśmy z Czeskimi lwami 1:3, a już po dwóch minutach na tablicy widniał wynik 0:2. To spotkanie było debiutanckim dla Fernando Santosa, który pod koniec stycznia oficjalnie został ogłoszony następcą Czesława Michniewicza.

W drugim spotkaniu podczas marcowego zgrupowania reprezentanci Polski zmierzą się z Albanią, czyli drugim faworytem do wyjścia z grupy. To starcie odbędzie się na PGE Narodowym, choć do końca nie było wiadomo, czy ten mecz nie zostanie przeniesiony do Gdańska. Ponadto dziś, tj. 27 marca 2023 delegat UEFA z PZPN podjął decyzję o zamknięciu dachu stadionu.

Historia meczów Polski z Albanią

W przeszłości wielokrotnie mierzyliśmy się z reprezentacją Albanii. Ogółem było tych meczów 13, z czego pięć towarzyskich. Biało-Czerwoni wygrali aż dziewięciokrotnie (trzy razy w sparingach) i zanotowali trzy remisy (jeden w meczu towarzyskim) i jedną przegraną.

Ostatnim razem z Albanią mierzyliśmy się w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Było to dokładnie 2.09.2021 i 12.10.2021. Oba te starcia wygraliśmy – w Warszawie rozgromiliśmy rywali 4:1, a w Tiranie wystarczyło skromne 1:0.

– Albania, el. do MŚ w Katarze: Warszawa, 2.09.2021; 4:1 (Lewandowski, Buksa, Krychowiak, Linetty – Sokol Cikalleshi) Albania – Polska, el. do MŚ w Katarze: Tirana, 12.10.2021; 0:1 (Świderski)

Czechy – Polska. Transmisja w TV i online

Mecz Polska – Albania w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024 odbędzie się w poniedziałek 27 marca. Transmisję na żywo z tego spotkania, które rozgrywane będzie na stadionie PGE Narodowym będzie można oglądać od godz. 20:45 w TV na antenie TVP Sport, TVP 1 i Polsatu Sport Premium 1 oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Tekstową transmisję na żywo będzie można śledzić na stronie sport.wprost.pl.

