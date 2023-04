Polski trener komplementuje utalentowanego piłkarza. „Czekam na jego występy w seniorskiej piłce”

Do reprezentacji Polski co jakiś czas trafiają kolejni młodzi zawodnicy. To na nich w przyszłości będzie spoczywać odpowiedzialność za wyniki kadry. Jeden z dużych talentów gra we Włoszech. Wcześniej w Polsce prowadził go Piotr Stokowiec, który dziś w miłych słowach wypowiada się na temat jego potencjału.

Reprezentacja Polski walczy o kwalifikację na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Można spodziewać się, że po przyszłorocznym turnieju oraz po ewentualnym występie na mundialu 2026 roku, z kadry zniknie wielu czołowych piłkarzy, w tym Robert Lewandowski. Naturalną koleją rzeczy jest wejście do drużyny nowych, młodszych zawodników. Jeden z potencjalnych kandydatów do gry w przeszłości dla Biało-Czerwonych ostatnio zrobił furorę we Włoszech. Piotr Stokowiec komplementuje Kacpra Urbańskiego Kacper Urbański od 2021 roku występuje w Bolonii. Trafił tam po latach spędzonych w Lechii Gdańsk. Choć młody gracz reprezentuje głównie drużyny młodzieżowe, to ostatnio zapisał się we włoskich mediach piękną bramką przewrotką. O piłkarzu znowu zaczęto mówić także w naszym kraju. Tutaj zapisał się jako najmłodszy debiutant w Ekstraklasie w historii Lechii Gdańsk. W rozmowie z TVP Sport o piłkarzu opowiadał jego ówczesny trener Piotr Stokowiec. Zdaniem byłego szkoleniowca Biało-Zielonych, zawodnik powinien zostać w Polsce, lecz cieszy się z jego rozwoju. Charakteryzował piłkarza podkreślając jego mądrość – nie tylko na boisku, ale także poza nim. – Kacper od początku dał się poznać, że jest inteligentną osobą. Nie tylko na boisku to pokazywał, ale także podczas rozmów z nim dało się to odczuć. Inteligencja boiskowa u niego od zawsze szła w parze z tą życiową. Nigdy nie miał problemów z nauką i zawsze był rezolutny. Lubię takich piłkarzy, bo z pełnym spokojem powierzałem mu różne odpowiedzialne zadania w środku pola, czyli na pozycji, gdzie doświadczenie jest niezwykle istotne – powiedział Stokowiec. Kacper Urbański gra w Bolonii Pomimo występów we włoskiej Primaverze, Urbański ma za sobą debiut w pierwszym zespole Bolonii. W maju 2021 roku występując w meczu Serie A z Genoą stał się najmłodszym Polakiem, który wystąpił w meczu tamtejszej ekstraklasy. Czytaj też:

