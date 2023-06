Reprezentacja Polski zagra kolejny mecz towarzyski. PZPN ujawnił rywala

Warto przypomnieć, że niedawno Biało-Czerwoni zagrali towarzysko z Niemcami, wygrywając na PGE Narodowym 1:0. Trafienie na wagę zwycięstwa dał Polakom Jakub Kiwior, jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Jak widać, zespół trenera Fernando Santosa potrzebuje kolejnego sprawdzianu formy, już po zakończeniu eliminacji do ME 2024. Z tego też względu Polacy zmierzą się towarzysko z Łotyszami 21 listopada.

PZPN: Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Łotwą

Informacja potwierdzająca doniesienia, które pojawiały się już w mediach, ale nie było oficjalnego potwierdzenia ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dodatkowo w ostatnim czasie zawrzało po nieudanym występie w Kiszyniowie, gdzie Polacy stracili cenne punkty w ramach eliminacji ME 2024. We wtorkowe południe (tj. 27 czerwca) potwierdzono jednak to, co wydarzy się pod koniec listopada.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że 21 listopada 2023 roku reprezentacja Polski rozegra towarzyski mecz z Łotwą. Miejsce spotkania zostanie ogłoszone wkrótce w osobnej informacji. Obie reprezentacje mierzyły się dotąd ze sobą piętnastokrotnie. Bilans jest bardzo korzystny dla biało-czerwonych, którzy zwyciężyli 11 razy. Dwa razy padał remis, natomiast dwukrotnie lepsi okazywali się Łotysze. Po raz ostatni Polska zagrała z Łotwą 10 października 2019 roku w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Wówczas biało-czerwoni zwyciężyli 3:0, a hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorkowe południe.

twitter

Pracowita jesień piłkarskiej reprezentacji Polski

Sześć spotkań do rozegrania w drugiej połowie 2023 roku będą mieć Biało-Czerwoni. Drużyna trenera Fernando Santosa podczas wrześniowego zgrupowania kadry zmierzy się u siebie z Wyspami Owczymi (7.09) oraz na wyjeździe z Albanią (10.09). Kolejne dwa mecze eliminacji ME 2024 już w październiku. Najpierw wyjazd na starcie z Wyspami Owczymi (12.10), a następnie pojedynek u siebie, o zmazanie niedawnej plamy, z Mołdawią (15.10).

W listopadzie Polacy zagrają ostatni dublet. Najpierw kończący eliminacje ME 2024 mecz z Czechami (17.11), a następnie ogłoszony dzisiaj towarzyski sprawdzian z Łotwą (21.11).

Czytaj też:

Robert Lewandowski wypunktowany przez byłego reprezentanta. Aż trudno uwierzyćCzytaj też:

Ostre słowa Zbigniewa Bońka o reprezentacji Polski. „Niech pan nie żartuje…”