On na pewno nie poprowadzi reprezentacji Polski. Jest definitywna decyzja

Dni mijają, październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami, ale poszukiwania nowego selekcjonera wciąż trwają. 13 września dowiedzieliśmy się, że Biało-Czerwonych nie będzie już dalej prowadził Fernando Santos, a jego miejsce zajmie… No właśnie, tego wciąż nie wiadomo. Wydawało się, że dwoma najpoważniejszymi kandydatami są Michał Probierz i Marek Papszun, ale przez chwilę prezes PZPN rozważał jeszcze jedno nazwisko.

Kosta Runjaic nie dla reprezentacji Polski

Chodzi oczywiście o Kostę Runjaica, obecnie pracującego w Legii Warszawa. Niemiecki trener przejął Wojskowych na początku sezonu 2021/22 i w dużej mierze to dzięki niemu stołeczny zespół wydźwignął się z niezwykle głębokiego kryzysu, w którym tkwił rok wcześniej. Pracując bez większej presji, Niemiec był w stanie stworzyć przy Łazienkowskiej solidny zespół, który już w pierwszym roku jego pracy zdobył Puchar Polski, zajął drugie miejsce w Ekstraklasie, a na początku obecnych rozgrywek wygrał też krajowy Superpuchar i awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Lista zasług Kosty Runjaica dla Legii Warszawa jest więc niepodważalna, skoro są namacalne dowody jego doskonale wykonywanej pracy. A skoro tak, to nie dziwota, iż jego osobą zainteresował się także Polski Związek Piłki Nożnej. Na naszym rynku 52-latek wyrobił sobie tak mocną pozycję, że w pewnej chwili Cezary Kulesza zaczął rozważać jego kandydaturę na stanowisko selekcjonera Biało-Czerwonych.

Wiemy już jednak, że ten temat definitywnie upadł, co zostało potwierdzone na antenie Canal+ Sport. Gościem programu Liga+ Extra był bowiem Jacek Zieliński, dyrektor sportowy stołecznego klubu i to właśnie on rozwiał wszelkie wątpliwości. – Kiedy wróciłem z urlopu Kosta zażartował, że bierze swój sztab i idzie do reprezentacji Polski. On świetnie zna polską ligę, potrafi zorganizować sobie pracę i dobrać odpowiednich ludzi. W kontekście naszej kadry jest jednak niedostępny – uciął Zieliński.

