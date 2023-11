Legenda polskiej piłki nie ma skrupułów. Mówi o marności kadry Probierza

Polscy piłkarze stoją przed ogromnym zadaniem. Bezpośredni awans na EURO 2024 nie zależy już tylko od nich. W piątek w Warszawie zmierżą się z Czechami, którzy stoją na lepszej pozycji. Są wyżej od Biało-Czerwonych w tabeli, a także mają do rozegrania o jeden mecz więcej.

Legenda polskiej piłki niezadowolona z zachowania piłkarzy Probierza

Michał Probierz rozpoczął kadencję od wygranej nad Wyspami Owczymi, a także remisu z Mołdawią w Warszawie. Ten drugi wynik znacząco skomplikował szansę Polaków na awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Obecnie nie dość, że muszą wygrać z południowymi sąsiadami, to także muszą liczyć na wygraną Mołdawii w ostatniej kolejce, a także na ich wcześniejsze ewentualnie potknięcie. Cała kombinacja mocno utrudnia szanse kadry 51-latka.

Niezadowolenia z obecnej sytuacji w reprezentacji nie ukrywa Grzegorz Lato. Legenda polskiej piłki, która przed laty pełniła funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, w mocnych słowach dla TVP Sport oceniła postawę piłkarzy Probierza. Byłemu napastnikowi nie spodobało się zaangażowanie zawodników, którzy jego zdaniem przyjeżdżają na zgrupowanie, tylko po to, by „zaliczyć występ”. Dodał, że ubolewa nad tym, że nie chce mi się rozdawać autografów młodym fanom.

– Wygląda to marnie. Kiedy się zastanowimy i wszystko przeanalizujemy, to mamy prawo mieć aspiracje. Nasi zawodnicy grają w mocnych zachodnich klubach, często są ich wyróżniającymi postaciami, ale potem nie przekłada się to na występy w reprezentacji – powiedział Lato. – Odnoszę wrażenie, że dzisiaj piłkarze przyjeżdżają na kadrę tylko po to, żeby zaliczyć występ i wracać do klubów. Czasami widzę, jak nasi niektórzy kadrowicze wychodzą z autokaru, ze słuchawkami na uszach i mijają dzieciaki czekające na autograf. Wygląda to komicznie. Przecież to również przez podpisanie kartki zyskujesz sympatię, tworzysz swoją popularność – dodał król strzelców mistrzostw świata z 1974 roku.

Polska zagra z Czechami o awans na EURO 2024

W przeciwieństwie do stosunku wobec piłkarzy, Lato prosi o szansę dla Probierza. Wierzy w niego, apelując o kredyt zaufania.

Mecz Polska – Czechy rozpocznie się w piątek 17 listopada o godzinie 20:45 w Warszawie. Cztery dni później Biało-Czerwoni podejmą Łotwę (mecz towarzyski).

