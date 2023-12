Argentyński piłkarz w kadrze Michała Probierza? Otrzyma polskie obywatelstwo

Santiago Hezze to 22-letni defensywny pomocnik. Latem bieżącego roku trafił do drużyny 47-krotnego mistrza Grecji i ma na swoim koncie dwa występy w towarzyskich meczach olimpijskiej reprezentacji Argentyny. Nie oznacza to, że po uzyskaniu polskiego obywatelstwa nie będzie mógł zagrać w kadrze Michała Probierza. Nic nie wskazuje na to, by jego celem było założenie biało-czerwonej koszulki reprezentacji Polski.

Argentyński piłkarz otrzyma polskie obywatelstwo

22-latek złożył papiery, umożliwiające przyznanie polskiego obywatelstwa tylko dlatego, że poprosił go o to Olympiacos Pireus. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że w ich zespole jest dziewiętnastu obcokrajowców, z czego aż jedenastu nie należy do krajów Unii Europejskiej. Przedstawiciele wielokrotnego mistrza Grecji zwrócili się zatem do zawodników spoza UE z prośbą o sprawdzenie, czy posiadają korzenie w Europie, by móc wprowadzić odpowiednie procedury.

Wytyczne Greckiej Federacji Piłkarskiej głoszą, że każdy klub może posiadać w swoich szeregach ośmiu piłkarzy spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem że trzech ma poniżej 23 lat. Santiago Hezze przekroczy tę granicę za niespełna rok. Pierwszym piłkarzem Olympiacosu, który odnalazł europejskie korzenie był 31-letni środkowy obrońca z Brazylii Rodinei, który posiada rodzinę w Portugalii, natomiast babcia 22-letniego Argentyńczyka urodziła się w Polsce. Umożliwia mu to zatem staranie się o polski paszport.

Procedura przyznania polskiego obywatelstwa Hezzemu może jeszcze trochę potrwać. Wszystkie papiery zostały już złożone, dlatego jeśli zostanie ona domknięta, wówczas Michał Probierz może obserwować poczynania defensywnego pomocnika na greckich boiskach i próbować namówić go do wyboru reprezentacji Polski. Reszta pozostaje w jego kwestii. Przypomnijmy, że to nie pierwszy piłkarz z Ameryki Południowej, o którym zrobiło się głośno w podobnej sprawie. Wcześniej wiele mówiło się o Kadym Borgesie Malinowskym, który mógłby zagrać dla Polski, jednak ten temat został zamknięty.

Czytaj też:

Michał Probierz ostro potraktowany przez byłego reprezentanta. Brakuje tu klasy?Czytaj też:

Nawałka radzi Probierzowi i przestrzega. Ten scenariusz nie może się zdarzyć