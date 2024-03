Światowa legenda piłki nożnej ostro o reprezentacji Polski. Miażdżąca ocena

Dwa mecze i dwa sukcesy. Tak można podsumować marcową kampanię reprezentacji Polski, która rzutem na taśmę wywalczyła awans na Euro 2024. Polacy pokazali charakter, ale też całkiem niezłą grę, zwłaszcza mając w pamięci to, co działo się kilkanaście miesięcy wstecz. Choćby za czasów pracy trenera Fernando Santosa.

Marco van Basten ostro o stylu reprezentacji Polski

Holendrzy będą jednymi z przeciwników Polaków w turnieju finałowym ME. Oranje nie bardzo wierzą w siłę rywali znad Wisły. Przynajmniej nie ma takiego przekonania Marco van Basten, były świetny piłkarz, a po latach również eks-selekcjoner Holendrów.

Zdaniem trzykrotnego zdobywcy Złotej Piłki (1988, 1989, 1992) oraz m.in. mistrza Europy (1988), Polska piłkarsko nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Legenda zabrała głos dla portalu Voetbalprimeur.nl.

– To sztywny zespół, który nie chce za bardzo atakować ani grać w piłkę nożną. Zespół wykazujący mało inicjatywy. Głównie się bronią […] Powinniśmy spokojnie pokonać Polskę. Zwłaszcza gdy uda się zneutralizować zagrożenie ze strony Roberta Lewandowskiego. To bardzo dobry napastnik, ale nie sądzę, że będziemy mieć z Polską jakieś większe komplikacje – przytacza krzywdzące słowa Holendra TVP Sport.

Dlaczego krzywdzące? Wydaje się, że van Basten wyrobił sobie opinię o Polakach jeszcze z czasów rywalizacji w fazie grupowej eliminacji do ME 2024. W przypadku dwumeczu barażowego, sukcesy z Estonią oraz Walią wydają się rysować nieco inny obraz drużyny prowadzonej przez trenera Michała Probierza.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

