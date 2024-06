Co dolega Piotrowi Zielińskiemu? Można odetchnąć z ulgą

Polska niestety przegrała z Holandią 1:2 w pierwszym meczu na Euro 2024. Niestety w tym spotkaniu nie oglądaliśmy np. Roberta Lewandowskiego, który zerwał mięsień dwugłowy uda oraz zmagającego się z urazem Pawła Dawidowicza.

Stan zdrowia reprezentantów Polski po meczu z Holandią

Niestety po tym spotkaniu pojawiły się kolejne urazy. Tuż po meczu powiedział o tym sam Bartosz Salamon, który po starciu z Woutem Weghorstem przy drugiej akcji bramkowej, doznał kontuzji stopy. – Przy bramce stanął (Weghorst – przyp. red.) całym ciężarem na stopie i mam coś z palcem. Przejdę badania – zakończył.

Na szczęście to nic poważnego. Jak poinformował PZPN w raporcie medycznym, nic poważnego się nie stało. „Po pełnej diagnostyce wdrożony został plan, według którego najpóźniej pojutrze ma powrócić do pełnego treningu z drużyną” – czytamy. Podobnie jest z Jakubem Piotrowskim, który w poniedziałek trenował indywidualnie. Mikro kontuzji doznali także Michał Skóraś i Piotr Zieliński, ale one nie wykluczają ich z treningów. Na mecz z Austrią mają być gotowi także Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz.

Bardzo zastanawiający był ten uraz Piotra Zielińskiego, który przecież opuścił murawę w 78. minucie meczu z Holandią. Jak informuje TVP Sport, kapitan tamtego spotkania pojawił się na boisku treningowym, ale nie trenował, podobnie jak ci piłkarze, którzy grali przeciwko Oranje.

Korespondenci z Hannoveru poinformowali, iż w trakcie meczu Piotr Zieliński poczuł skurcz i dlatego miał poprosić o zmianę. „Najlepszy dowód na to jest taki, że Zieliński nie pojechał do szpitala wraz z trzema innymi piłkarzami, którzy musieli przejść dodatkowe badania” – czytamy.

Oznacza to, że nie ma zagrożenia, by ten uraz mógł wykluczyć środkowego pomocnika z meczu z Austrią. To spotkanie odbędzie się w piątek 21 czerwca o godz. 18:00. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać na antenie TVP 1 i TVP Sport. Ponadto stream będzie dostępny w internecie na stronie sport.tvp.pl.

