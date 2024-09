Rewelacja sezonu odesłana na trybuny. Brutalne zderzenie z rzeczywistością

Reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Rywalami biało-czerwonych będą Szkoci, których bardzo dobrze znamy. Spotkanie odbędzie się już w czwartek, 5 września. Początek o godz. 20:45. O tej samej porze trzy dni później Polacy stoczą kolejny wyjazdowy bój – z Chorwacją.

Bluza z nr 1 w reprezentacji Polski jest do wzięcia

Po mistrzostwach Europy reprezentacja Polski znalazła się w nowym miejscu. Jest to spowodowane m.in. decyzją Wojciecha Szczęsnego o zakończeniu sportowej kariery. To spowodowało, że pozycja nr 1 wciąż jest otwarta, co sam dał do zrozumienia Michał Probierz.

– Jeśli chodzi o bramkarzy to decyzje mamy już podjęte, ale skład podamy jutro. W obu meczach będą bronić inni bramkarze, ale kolejności nie podam, bo nie mielibyście (dziennikarze – przyp.red.) programów – powiedział na konferencji prasowej.

Selekcjoner ma do dyspozycji Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę oraz Bartłomieja Drągowskiego. Bartosz Mrozek będzie natomiast brał udział tylko w treningach.

Michał Probierz ogłosił kadrę na mecz ze Szkocją. Jedno zaskoczenie

Teraz trochę więcej dowiadujemy się nt. składu reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją. Późnym wieczorem selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na to spotkanie. Trener zdecydował się odesłać czterech zawodników na trybuny. Są nimi wcześniej wspomniany Bartosz Mrozek, a do niego dołączyli Mateusz Wieteska, Mateusz Kowalczyk – debiutant i... Mateusz Bogusz.

Pomocnik Los Angeles FC bryluje w MLS. Dotychczas rozegrał 36 spotkań dla swojego klubu, w których strzelił siedemnaście goli i dołożył siedem asyst. Ta decyzja mogła być spowodowana problemami pomocnika z dotarciem na zgrupowanie. Boguszowi opóźnił się jeden lot, więc wybrał inny. Ostatecznie nie wyrobił się na pierwszy trening. – Dołączył do nas najpóźniej, więc już na starcie miał trudniej od innych – mówił Michał Probierz w Szkocji.

