Robert Lewandowski przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o głośną sprawę

Robert Lewandowski wraz z reprezentacją Polski rozpoczyna rywalizację w Lidze Narodów. Kapitan jest podstawowym graczem zespołu Michała Probierza. Napastnik FC Barcelony przyleciał do kraju przed początkiem zgrupowania, by odebrać Order Uśmiechu, a także wziąć udział w obchodach 65-lecia Varsovii, klubu, którego barwy przywdziewał jako junior.

Robert Lewandowski musiał wstawić się w prokuraturze

Jak informuje WP Sportowe Fakty, Lewandowski miał także inne ważne spotkanie. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk potwierdziła, iż reprezentant Polski został przesłuchany w charakterze świadka w związku z tak zwaną aferą dyplomową. O sprawie zrobiło się głośno w 2021 roku, gdy zatrzymano Zbigniewa D., byłego kanclerza prywatnej uczelni w Łodzi podejrzanego o handel dyplomami.

W lipcu nowe światło na sprawę rzuciła dr Barbara Mrozińska-Badura pisząc na Twitterze, że „Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi”. Dodała, że piłkarz miał rzekomo zaliczyć u niej egzaminy, choć o tym dowiedziała się dopiero podczas przesłuchania. Oprócz „Lewego” w sprawę są zamieszani także inni piłkarze. Przesłuchano Jacka Góralskiego i Arkadiusza Milika.

Robert Lewandowski zamieszany w głośną sprawę

Sztab Lewandowskiego nie chce póki co komentować sprawy. Wcześniej jedynie potwierdził to, że piłkarz FC Barcelony i reprezentacji Polski ma się wstawić w prokuraturze. „Nie mamy nic do ukrycia, ale chcemy zachować formalną ścieżkę i najpierw odpowiedzieć na pytania prokuratury” – można było usłyszeć.

Robert Lewandowski weźmie udział w meczu ze Szkocją w czwartek 5 września w Glasgow. Piłkarzy Michała Probierza czeka także pojedynek z Chorwacją trzy dni później.

