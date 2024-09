Ten wybór Michała Probierza może zaskakiwać. Ekspert: kadra to nie Caritas

Reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Lidze Narodów 2024/2025. Pierwszym rywalem będą Szkocji, który podejmą ekipę Michała Probierza w Glasgow. Oba zespoły nie mają za sobą dobrego Euro 2024, więc bezpośredni pojedynek po słabym turnieju będzie okazją do sprawdzenia obecnej sytuacji w zespole.

Ekspert nie rozumie decyzji Michała Probierza

Trener Biało-Czerwonych musi już sobie radzić bez Wojciecha Szczęsnego, który zakończył karierę. Brak powołania dla dobrze grającego Kamila Grabary wywołał sporą dyskusję. To nie jest jednak odosobniony przypadek, bowiem znaków zapytania w drużynie 51-latka jest więcej. Michał Probierz ma duże zaufanie do zawodników, którego nie zmienia nawet obecna forma ligowa. Choć selekcjoner zarzekał się, że kadrowicze muszą grać w klubach, by otrzymywać powołanie do drużyny narodowej, to na wrześniowe przerwę kadrową zrobił wyjątek.

Jest nim Jakub Moder, który nie może liczyć na grę. Co więcej, próżno go szukać w kadrze meczowej Brighton. Piłkarz nie cieszy się zaufaniem Fabiana Huerzelera i na dziś trudno przewidzieć, by miało się to zmienić. Mimo to znalazł się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Sytuacji nie rozumie Mateusz Borek. Znany dziennikarz na antenie TVP Sport przyznał, że choć jest sympatykiem Modera, to kompletnie nie rozumie myślenia Probierza, który w powołaniu widzi „pomocną dłoń” dla zawodnika.

– Żeby to dobrze zabrzmiało, bo ja jestem w teamie Moder od zawsze i mam przekonanie do tego piłkarza, kadra to nie jest Caritas, nie służy do pomocy zawodnikom. Kadra jest do tego, by przenosić zawodników na wyższy poziom w stosunku do piłki klubowej. Kuba Moder ostatni mecz w reprezentacji Polski zagrał na mistrzostwach Europy i to był jego ostatni mecz w piłce seniorskiej – przyznał Borek.

Polska rozpoczyna grę w Lidze Narodów 2024/2025

Borek przyznał także, że jego zdaniem faworytem do roli bramkarza numer jeden na dziś jest Łukasz Skorupski.

Mecz Szkocja – Polska w ramach Ligi Narodów odbędzie się w czwartek 5 września o godzinie 20:45.

