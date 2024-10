Kluczowy mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym. Znamy ceny biletów!

Zgodnie z tradycją Polski Związek Piłki Nożnej dużo wcześniej przekazał informacje dotyczące harmonogramu sprzedaży biletów na mecz reprezentacji Polski. Inaczej niż w przypadku październikowego okienka reprezentacyjnego, w listopadzie będzie tylko jedna okazja, żeby zobaczyć drużynę trenera Michała Probierza w akcji u siebie.

Polska – Szkocja. Ile kosztują bilety i kiedy rusza sprzedaż?

Tradycyjnie trybuny PGE Narodowego zostały podzielone zgodnie z kategoriami. Najwięcej zapłacą kibice, którzy wybiorą kategorię I. To koszt 240 złotych. Najtaniej jest w przypadku kategorii III, tutaj wejściówki kosztują 120 złotych od sztuki.

Dodatkowo można się zdecydować na rozwiązania pakietowe. Przykładowo, bilet rodzinny (opiekun plus dziecko do lat 12) kosztuje 160 złotych. Kiedy rusza sprzedaż? InPost Fresh najwcześniej (czyli za pośrednictwem aplikacji o tej samej nazwie), bo we wtorek 22 października. W przypadku otwartej sprzedaży początek dwa dni później, czyli w czwartek 24.10. Za to pierwszy gwizdek na PGE Narodowym przeciwko Szkotom, czyli meczu zamykającym rozgrywki grupowe, już 18 listopada, w poniedziałek (g. 20:45).

Gdzie można kupować bilety? Poza wspomnianą aplikacją InPost Fresh, za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do dystrybucji wejściówek, specjalnie sygnowanej przez Łączy nas piłka, dostępnej w tym miejscu.

Liga Narodów UEFA: Reprezentacja Polski z szansami na awans

Po czterech kolejkach nadal nie jest pewne, kto zagra dalej w rozgrywkach Ligi A. Liderami grupy 1 są Portugalczycy, którzy dopiero we wtorkowy wieczór stracili pierwsze punkty. Cristiano Ronaldo i spółkę zatrzymali Szkoci, remisując z liderem bezbramkowo i zdobywając tym samym… premierowe oczko w tegorocznych rozgrywkach.

Portugalia ma 10 punktów i prowadzenie. Na drugim miejscu są Chorwaci, którzy co prawda przegrali (1:2) z Portugalią na wyjeździe, ale u siebie potrafili ograć zarówno Szkotów (2:1), jak i Polaków (1:0). Dodatkowo bardzo ważny z perspektywy Chorwacji był remis na PGE Narodowym (3:3), który pozwolił zachować dystans nad reprezentacją Polski. Drużyna trenera Probierza ma jednak nadal szanse na załapanie się do grona dwóch najlepszych drużyn grupy, co daje awans do fazy play-off, do ćwierćfinału.

Polacy mają cztery punkty, a do zagrania jeszcze dwa mecze. Te odbędą się już podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Najpierw na wyjeździe z Portugalią (15.11), a następnie, na zakończenie rozgrywek grupowych, u siebie wspomniane starcie ze Szkocją (18.11).

Trzecie miejsce w grupie, na którym są Polacy, to konieczność gry barażu z jednym z zespołów z Ligi B, o utrzymanie się wśród najlepszych w Lidze Narodów UEFA. Czwarta pozycja oznacza bezpośredni spadek. Wydaje się jednak, że Szkocja nie powinna przeskoczyć Polski, choć fakt faktem, sporo się jeszcze może wydarzyć w grupie 1.

