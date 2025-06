Michał Probierz przerwał milczenie! Mocne słowa w stronę Zbigniewa Bońka

Zbigniew Boniek słynie ze swoich jasnych, konkretnych opinii, wypowiadanych – czy to w mediach – czy za pośrednictwem kanałów społecznościowych, najczęściej na platformie X. Jak się okazało, właśnie w tym miejscu były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej „spotkał się” z… byłym selekcjonerem Michałem Probierzem.

Mocny komentarz Michała Probierza w stronę Zbigniewa Bońka!

„Zibi” tuż po oficjalniej rezygnacji ze stanowiska trenera reprezentacji Polski, rozmawiał na żywo z Mateuszem Borkiem, współtwórcą i dziennikarzem Kanału Sportowego. Nie brakowało wielu odniesień się do eks-selekcjonera, z którym Bońkowi od dłuższego czasu nie było po drodze.

Były szef PZPN czy wiceprezydent UEFA, a przede wszystkim legenda polskiej piłki, zabrał głos m.in. w sprawie ubioru Probierza w trakcie meczu reprezentacji. Były selekcjoner postanowił zareagować na kolejną zaczepkę ze strony „Zibiego”, mocnym komentarzem w mediach społecznościowych.

„Sz. P Boniek już nie jestem selekcjonerem więc wyjaśnijmy jeden temat ! Od momentu zwolnienia Pana Kwiatkowskiego z PZPN jako rzecznika obiecał mi Pan telefonicznie że będzie mnie napierał (cytuję Pana) że zwalniam Pana ludzi. Przekroczył wczoraj Pan pewną granicę hejtu!” – napisał Probierz na platformie X w odpowiedzi na jeden z komentarzy Bońka, który był gościem w Kanale Sportowym.

Po treści wpisu wydaje się, że to dopiero początek wymiany zdań na linii Boniek – Probierz. Zwłaszcza w sytuacji, w której ten drugi nie jest już trenerem kadry Polski.

Michał Probierz zrezygnował z roli selekcjonera reprezentacji Polski

Warto przypomnieć, że Michał Probierz został trenerem reprezentacji Polski we wrześniu 2023 roku. Polski szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa. Portugalczyk, mistrz Europy z 2016 roku, skompromitował się w pracy w Polsce. Probierz, wcześniej prowadzący kadrę U-21 (od lipca 2022 roku) dostał kilka zadań do wykonania, z krótkim i dłuższym terminem realizacji.

Ostatecznie Probierz awansował na Euro 2024, choć nie bezpośrednio, a po wygranych meczach w fazie barażowej do turnieju w Niemczech. Na ME Polacy zdołali zdobyć jednak tylko jeden punkt i odpadli po rozgrywkach grupowych. Do tego Polacy nie zdołali utrzymać się w dywizji A Ligi Narodów, przegrywając decydujący o utrzymaniu mecz na PGE Narodowym ze Szkocją (1:2).

W przypadku eliminacji MŚ 2026, polski zespół prezentował się bardzo przeciętnie. Po minimalnych zwycięstwach nad dużo niżej notowanymi, Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0), w miniony wtorek (tj. 10 czerwca) Polska przegrała na wyjeździe z Finlandią (1:2).

Dodatkowo doszło do tzw. afery opaskowej, w wyniku której Robert Lewandowski został pozbawiony roli kapitana przez telefon(!), następnie „Lewy” zrezygnował z gry w kadrze – dopóki selekcjonerem będzie Probierz – aż wreszcie trener sam zrezygnował z pracy.

