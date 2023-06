Wyjaśniła się przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Wiemy, gdzie zagra bramkarz kadry

Wojciech Szczęsny był najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski podczas mundialu w Katarze. Bramkarz Biało-Czerwonych dokonywał cudów między słupkami drużyny narodowej. Na swoim koncie zapisał m.in. obroniony rzut karny, który w meczu grupowym wykonywał Lionel Messi. Argentyńczyk nie znalazł jednak sposobu na Szczęsnego, jako jedynego spośród wszystkich bramkarzy, z którymi zagrał na MŚ 2022.

Juventus podjął decyzję w sprawie przyszłości Polaka

Pierwszy golkiper Biało-Czerwonych od 2017 roku gra w Turynie. Juventus jest miejscem, w którym Szczęsny świetnie się odnalazł. Do Juve trafił po rocznym pobycie w AS Romie, a turyńczycy wykupili polskiego zawodnika z londyńskiego Arsenalu.

Gianluigi Buffon był tym, którego zastąpił między słupkami Starej Damy Szczęsny. W Turynie nie wyobrażają sobie drużyny bez Polaka w bramce. Z tego też względu, zdaniem włoskich dziennikarzy (m.in. Fabrizio Romano), Szczęsny pozostanie w Turynie na kolejne lata. Turyńczycy aktywowali klauzulę w umowie Polaka, który związuje go ze stolicą Piemontu do końca czerwca 2025 roku.

W ostatnich tygodniach wiele pisało się i mówiło o ew. powrocie Szczęsnego do Anglii. Zainteresowani ściągnięciem polskiego bramkarza mieli być przedstawiciele Manchesteru United czy Chelsea. W grę wchodziło również przejście z Juventusu do Tottenhamu. W przypadku klubów londyńskich, tj. The Blues i Spurs, trudno jednak przewidywać, żeby Polak był skłonny do takiego mariażu. Wiadomo bowiem, że jeśli Londyn, to dla Szczęsnego numerem jeden jest zdecydowanie Arsenal.

Wojciech Szczęsny pozostaje, co z Arkadiuszem Milikiem?

Co ciekawe, nadal nie jest pewne, jaka będzie przyszłość drugiego z Polaków w Juventusie. Arkadiusz Milik miał być wykupiony do końca maja przez turyński klub, ale podobno nadal nie doszło do finalizacji transakcji.

Powołany do reprezentacji na czerwcowe zgrupowanie Milik jest jedynie wypożyczony do Juventusu. Właścicielem karty zawodniczej Polaka jest francuski Olympique Marsylia.

