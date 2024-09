Wyjątkowe pożegnanie Szczęsnego. Wiemy, w jaki sposób ma być uhonorowany

Jeszcze w czerwcu Wojciech Szczęsny zapowiadał, że żegna się z reprezentacją Polski. Później natomiast Juventus naciskał na bramkarza, by rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron rok przed jego wygaśnięciem. W klubie mocno zmieniła się wizja dotycząca składu po zatrudnieniu Thiago Motty, a trener otwarcie zapowiedział, że będzie stawiał na ściągniętego z Monzy Michele Di Gregorio.

Szczęsny odszedł na własnych zasadach

Od dłuższego czasu pojawiały się w przestrzeni medialnej informacje, że Wojciech Szczęsny jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej. Miał też oferty z mocnych lig. Pod koniec sierpnia mimo wszystko 34-latek zdecydował się ogłosić zakończenie kariery. Jak podkreślał, nadszedł moment, by spędzać mnóstwo czasu w gronie rodzinnym.

To było odejście na własnych zasadach. Szczęsny zakończył karierę, będąc w bardzo dobrej dyspozycji. Niektórzy w to nie wierzyli, ale wygląda na to, że ta decyzja jest nieodwracalna. Wiadomo już, że niebawem nastąpi oficjalne podziękowanie ze strony PZPN dla Szczęsnego, ale również Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego, którzy nie będą już występować w reprezentacji Polski.

Szczęsny gościem specjalnym w Turynie

Szczęsny będzie mógł liczyć także na pożegnanie z Juventusem. Polak zasłużył się w historii tego klubu, reprezentując go w latach 2017-2024. Początkowo władze klubu najprawdopodobniej nie były skore do tego, by organizować ceremonię z udziałem byłego golkipera.

Jak się jednak okazuje, fundacja Jdentita Bianconera wystosowała prośbę do klubu z Turynu, by uhonorować Szczęsnego. Tę informację podał portal Bianconeranews.it. Apel przyniósł efekt. Jak się dowiadujemy, podczas sobotniego szlagieru Serie A Juventus FC – SSC Napoli, Szczęsny wykona rundę honorową wokół stadionu, aby każdy mógł mu podziękować za występy w barwach Bianconerich.

