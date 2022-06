Piotr Zieliński zabrał głos w sprawie transferu. Z ust piłkarza padła jasna deklaracja

Wygląda na to, że tego lata będziemy świadkami wielu transferów reprezentantów Polski. Już teraz wiadomo, iż Adam Buksa przeniesie się do RC Lens, na ostatniej prostej są przenosiny Jacka Góralskiego do VfL Bochum, cały czas trwa saga z przejściem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, a w cieniu tej historii rozstrzyga się również przyszłość Piotra Zielińskiego.

Piotr Zieliński mówił o swoim transferze po meczu Holandia – Polska

Jak dotąd sam zainteresowany unikał wypowiadania się na temat tego, gdzie zamierza kontynuować karierę. Dotychczas wydawało się, iż rozgrywający zwiąże się raczej z jakimś innym klubem, ponieważ minionej wiosny stracił zaufanie szkoleniowca Napoli i jego pozycja w drużynowej hierarchii znacznie osłabła.

Nic bardziej mylnego. Teraz okazuje się, że Zieliński nadal chciałby występować w barwach Azzurrich. – Myślę, że to nie koniec mojej przygody z Napoli. Mam ważny kontrakt z klubem jeszcze przed dwa lata i dobrze czuję się w Neapolu, mimo iż niektórzy twierdzą inaczej – powiedział, cytowany przez portal sportowefakty.wp.pl.

Piotr Zieliński nie chce transferu z Napoli do innego klubu

– Ani razu nie padło z moich ust, e chcę odejść, wręcz przeciwnie. Jeden słabszy okres, jaki miałem ostatnio, nie przekreśla całego czasu, który spędziłem w Napoli. Chcę kontynuować tam swoją karierę, bo to świetny klub – wyznał reprezentant Polski zaraz po meczu Biało-Czerwonych z Holandią.

Wygląda więc na to, że sam pomocnik nie będzie naciskał na transfer. Jak dotąd Zieliński rozegrał w Napoli 281 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 40 bramek, dołożył 33 asysty. Ze swoim zespołem zdobył Puchar Włoch w 2020 roku.

Czytaj też:

Agent Macieja Rybusa skomentował jego transfer i wywołał burzę. Litania oskarżeń wobec niego i piłkarza