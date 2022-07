Poważne osłabienie Lechii Gdańsk tuż przed ważnym meczem. Wiemy, ile zarobi polski klub

Już niebawem kolejne polskie drużyny przystąpią do eliminacji w europejskich pucharach. W kwalifikacjach Ligi Konferencji UEFA zagra między innymi Lechia Gdańsk, która znalazła się w trudnym położeniu. Tego lata do ekipy z Trójmiasta nie dołącza praktycznie żaden piłkarz, a co gorsza niektórzy jeszcze z niej odchodzą. Tak jak na przykład Joseph Ceesay tuż przed spotkaniem z Akademiją Pandev.

Joseph Ceesay zostanie bohaterem transferu z Lechii Gdańsk do Malmoe FF

Według informacji portalu interia.pl pewne jest, że lewy skrzydłowy już nie wystąpi w potyczce z macedońską drużyną. Będzie to również już czwarte odejście tego lata z Lechii. Z Lechią już pożegnał się Omran Haydary (wypożyczony do Arka Gdynia), Łukasz Zjawiński (na testach w Warcie Poznań), a bliski opuszczenia szeregów Biało-Zielonych jest też Egzon Kryeziu. Różnica polega na tym, że oni akurat nie pełnili ważnych ról w drużynie, w przeciwieństwie szwedzkiego skrzydłowego.

Jak wynika z informacji Interii Ceesayem mocno zainteresowało się Malmoe FF, czyli drużyna z ojczyzny piłkarza. W artykule z tego serwisu możemy dowiedzieć się również, ile pieniędzy dzięki sprzedaży zawodnika uzyska klub z Trójmiasta. Według doniesień Macieja Słomińskiego, na konto gdańszczan wpłynie kwota w wysokości 300 tysięcy euro.

Dla samego zawodnika będzie to jednak awans sportowy. Malmoe jest bowiem aktualnym mistrzem Szwecji, który powalczy o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ceesay w Lechii rozegrał 33 mecze, zdobył w nich dwie bramki i miał pięć asyst.

