Tomasz Kędziora myśli o odejściu z Dynama Kijów. Wiadomo, do jakich lig może trafić

Kiedy w Ukrainie wybuchła wojna, wydawało się, że Tomasz Kędziora już nigdy nie wystąpi w barwach Dynama Kijów. Zaraz po inwazji Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów, prawy defensor przeniósł się w ramach wypożyczenia do Lecha Poznań i wiele wskazywało na to, że latem opuści na stałe swój macierzysty zespół. Teraz poniekąd dostajemy potwierdzenie, iż Polak faktycznie rozważa zmianę pracodawcy.

Tomasz Kędziora może odejść z Dynama Kijów zależnie od wyników el. Ligi Mistrzów

Do tej pory tak się jednak nie stało w dużej mierze ze względu na fakt, iż Dynamo może rozgrywać swoje spotkania poza granicami kraju. Tak jest na przykład w eliminacjach Ligi Mistrzów, w których kijowianie – w ramach spotkań domowych – występują w Łodzi na stadionie ŁKS-u. I właśnie Champions League to jest kwestia, od której reprezentant naszego kraju ma uzależniać swój dalszy pobyt w Dynamie.

Sporo informacji na ten temat zdradził Piotr Słonka, znany na Twitterze jako BuckarooBanzai. Użytkownik ten doskonale orientuje się w realiach transferowych w lidze ukraińskiej, dlatego doniesienia, którymi się podzielił, brzmią intrygująco. – Tomek ma żonę z Ukrainy, w Kijowie poukładał sobie życie i nie jest to oczywiste, że odejdzie, ale należy się z tym liczyć. Dynamo jest na to przygotowane – stwierdził w programie „International level” transmitowanym na kanale youtube’owym serwisu meczyki.pl.

Gdzie w przyszłości mógłby zagrać Tomasz Kędziora?

Warunek związany z transferem Kędziory jest jeden. – Poszczególni zawodnicy mogą dostać wolną rękę lub zostać, zależnie od ich woli. Jeżeli Dynamo Kijów nie awansuje do Ligi Mistrzów, sprzedaż Polaka będzie bardzo realna. Wydaje mi się, że jest on jednym z pierwszych do odejścia, dlatego, że jest obcokrajowcem i dzięki temu nikt mu nie będzie robił problemów.

Zapytany o potencjalny kierunek transferu Słonka wspomniał, że kierunek francuski jest już nieaktualny, natomiast istnieje szansa, że Kędziora przeszedłby do Serie A lub La Ligi.

