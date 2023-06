Robert Lewandowski przestał być liderem wśród Polaków. Pierwszy raz od 12 lat

Portal Transfermarkt to miejsce, w którym można wirtualne obserwować wartość zarówno poszczególnych graczy, jak i klubów piłkarskich. Wyceny przeprowadzane przez twórców to wypadkowa wielu czynników i nie zawsze należy traktować je dosłownie. Trzeba jednak przyznać, że Robert Lewandowski tracący pozycję najdroższego polskiego piłkarza, to spore wydarzenie. „Lewy” był bowiem liderem przez ostatnie 12 lat.

Robert Lewandowski już nie jest najdroższym polskim piłkarzem

Warto przypomnieć, że RL9 w kwietniu 2018 roku kosztował (wszystkie wyliczenia wg Transfermarkt) aż 90 mln euro. Lewandowski miał wówczas 29 lat i był wielką gwiazdą Bayernu Monachium. Dla porównania Borussia Dortmund ściągała Polaka do siebie w 2010 roku za niecałe 5 mln euro z Lecha Poznań. Lewandowski szybko stał się jednak gwiazdą Bundesligi, a następnie jednym z najlepszych napastników świata.

RL9 swój ostatni z dotychczasowych transferów zaliczył latem 2022 roku. Wówczas za 45 mln euro został wykupiony z Monachium przez FC Barcelonę. Od tego czasu, pomimo zdobytego tytułu mistrza Hiszpanii oraz sięgnięcia po koronę króla strzelców, „Lewy” stracił na wartości. Obecnie mający 34 lata piłkarz zdaniem ekspertów z Transfermarkt jest wart 30 mln euro.

Najdroższym polskim piłkarzem został za to Piotr Zieliński. Pomocnik SSC Napoli 20 maja skończył 29 lat i jego wycena to 40 mln euro. Co ciekawe, wartość rynkowa „Zielka” również spada. Pomocnik reprezentacji Polski na przełomie maja i grudnia 2021 roku kosztował nawet 50 mln euro. Co ciekawe, Lewandowski stracił prowadzenie na rzecz rodaka po raz pierwszy od prawie 12 lat. W styczniu 2012 roku przed „Lewym” był Jakub Błaszczykowski, wówczas czołowy piłkarz BVB. Jego cena wynosiła 7,5 mln euro.

Kylian Mbappe liderem światowego rankingu

Może się okazać, że już tego lata dojdzie do kolejnego zawrotnego wyniku transferowego. Francuz Kylian Mbappe jest bowiem liderem wśród najdroższych piłkarzy, wyceniany na 180 mln euro. Gwiazda Paris Saint-Germain jest coraz mocniej łączona z Realem Madryt.

Jeśli faktycznie Królewscy mieliby sięgnąć po napastnika paryskiego klubu, kwota transferowa tego może przekroczyć nawet 200 mln euro.

