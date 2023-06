Lechia Gdańsk przedstawiła nowego trenera. To on ma przywrócić klub na właściwe tory

Lechia Gdańsk to jedno z największych rozczarowań ostatnich kilkunastu miesięcy w krajowej piłce. Klub, który jeszcze nie tak dawno reprezentował Polskę w europejskich pucharach, zanotował błyskawiczny upadek sportowy. W efekcie Lechia po 15 latach pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą, spadając z niej z hukiem.

Szymon Grabowski nowym trenerem Lechii Gdańsk

Jak jednak widać, w gdańskim klubie mają plan na szybką rehabilitację. Tak przynajmniej wygląda decyzja o zatrudnieniu nowego trenera. Został nim Szymon Grabowski, który trening z piłkarzami Lechii poprowadzi już dzisiaj, tj. 14 czerwca.

„Szymon Grabowski pochodzi z Rzeszowa. To z tamtejszą Resovią odnosił w swojej dotychczasowej trenerskiej karierze największe sukcesy. W latach 2017-2020 notował kolejne awanse do wyższych klas rozgrywkowych. W sezonie 2017/2018 z III do II ligi, natomiast w kampanii 2019/2020 z II ligi do zaplecza polskiej Ekstraklasy. Następnie przeniósł się do Podhala Nowy Targ, by w lipcu 2022 roku przejąć stery w Stomilu Olsztyn. Z „Dumą Warmii” był o krok od awansu z II do I ligi. 11 czerwca 2023 roku w meczu o awans z Motorem Lublin, Stomil musiał uznać wyższość rywala dopiero w rzutach karnych” – czytamy na oficjalniej stronie gdańskiego klubu.

Warto dodać, że oprócz Lechii z krajowej elity po sezonie spadły również Miedź Legnica oraz Wisła Płock. Cudem przed spadkiem uratował się za to Śląsk Wrocław.

Plejada dużych firm w Fortuna 1. Lidze

Na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/24 będzie roiło się od klubów z dużą historią. Poza Lechią Gdańsk będą tam grać m.in. Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Arka Gdynia, Zagłębie Sosnowiec, Odra Opole czy Motor Lublin.

Co do klubów, które zapewniły sobie awans do elity po minionej kampanii, tercet ekstraklasowych beniaminków utworzą: ŁKS Łódź, Ruch Chorzów oraz Puszcza Niepołomice.

