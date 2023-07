Gwiazdor Rakowa Częstochowa bliski transferu. To może być absolutny hit

Raków Częstochowa niedawno powitał w swoich szeregach takich zawodników, jak m.in. John Yeboah czy Łukasz Zwoliński. Przed rozpoczęciem bieżącej kampanii z klubem pożegnał się Patryk Kun, który zasilił szeregi Legii Warszawa. Włodarze mistrza Polski kontynuują aktywność na rynku transferowym i wiele wskazuje na to, że już wkrótce wykonają kolejny ruch, jednak będzie on sprzedażowy. Pojawiły się nowe informacje.

Media: Fran Tudor opuści Raków Częstochowa i trafi do FC Koln

Poprzedni sezon był dla Frana Tudora naprawdę udany. Zagrał w 42 meczach Medalików, w których strzelił pięć goli, dokładając do tego osiem asyst, czym bardzo pomógł Rakowowi w zdobyciu pierwszego w historii mistrzostwa Polski. Ponadto został wybrany najlepszym obrońcą ligi. Według portalu Transfermarkt wartość zawodnika Rakowa wynosi 4 miliony euro, a wczorajszy występ w eliminacjach do Ligi Mistrzów przeciwko Florze Talinn potwierdził, że w dalszym ciągu jest jednym z najważniejszych elementów drużyny Dawida Szwargi.

Tymczasem do mediów wypłynęła zaskakująca informacja. Jak podaje Izak Ante Sucić z serwisu germanijak.hr sieci na usługi Frana Tudora zarzuciło FC Koeln, które w ubiegłym sezonie Bundesligi uplasowało się na 11. miejscu w tabeli i byli bardzo bliscy awansu do Ligi Konferencji Europy. Wiele wskazuje na to, że Raków dojdzie do porozumienia z niemieckim klubem, gdyż oferta, jaką zaoferowali za usługi Chorwata, ma wynosić ok. 2,5 miliona euro.

FC Koeln ma podrażnione ambicje i ich celem jest awans do europejskich pucharów, ale nie tylko. Za jeden z priorytetów obierają sobie wysoką pozycję w tabeli Bundesligi, jednak, żeby to osiągnąć, będą musieli sięgnąć po wzmocnienia. Jednym z nich ma być właśnie transfer Frana Tudora z Rakowa Częstochowa. Powodem zainteresowania 27-latkiem jest fakt, iż skład FC Koeln wymaga uzupełnienia na pozycji prawego wahadłowego.

Czytaj też:

Ivi Lopez przeszedł operację. Wiemy, jak się czujeCzytaj też:

Zamieszanie wokół Rakowa Częstochowa. Chodzi o karę za przepis o młodzieżowcu