Lionel Messi oficjalnie w nowych barwach. Tak zaprezentowano wielką gwiazdę

Widok mistrza świata i najlepszego zawodnika mundialu w Katarze (2022) w nowych barwach, trzeba przyznać, zawsze robi wrażenie. Tak było w przypadku przenosin z FC Barcelony do Paryża, tak jest też teraz kiedy Lionel Messi wylądował w USA. Inter Miami oficjalnie pochwalił się swoim najnowszym nabytkiem. Argentyńczyk będzie oczywiście występował w Major League Soccer z ulubionym numerem 10 na plecach.

Wielki biznes Argentyńczyka w Major League Soccer

Choć Messi był ogłoszony zawodnikiem Interu Miami już na początku czerwca, dopiero teraz klub mógł oficjalnie zarejestrować Argentyńczyka. Inter musiał bowiem wypełnić odpowiednią liczbę zawodników o statusie „designated player”. Innymi słowy, piłkarzy bez… limitu kontraktowego.

Projekt zarządzany przez Davida Beckhama ma szczegółowy plan, który jest wyjątkowo korzystny dla Messiego. To mogło ostatecznie przekonać Argentyńczyka do wyboru właśnie Major League Soccer, a nie np. wrócić do ukochanej FC Barcelony.

W przypadku przeprowadzki do MLS Messi ma mieć m.in. udział w zyskach z MLS Season Pass, ligowego pakietu streamingowego. To też efekt lobbowania ze strony firmy Apple. Dodatkowo zaangażowany ma być Adidas, również współpracujący od lat z argentyńskim wirtuozem futbolu. Co więcej, umowa Messiego z Interem Miami to także dodatkowo zakup… udziałów jednego z klubów MLS po zakończeniu kariery w USA.

Ile Lionel Messi zarobi w Interze Miami?

Jeden z szefów Interu Miami Jorge Mas poinformował kilkanaście dni temu, jak będą wyglądały zarobki argentyńskiego geniusza futbolu w MLS. Rekordzista La Ligi pod względem strzelonych bramek będzie mógł liczyć na zarobek, którego kwota może osiągnąć nawet 60 mln dolarów rocznie.

Taka stawka jest jedną z najwyższych na świecie, a dodatkowo już teraz wiadomo, że Messi będzie najlepiej zarabiającym graczem w amerykańskiej MLS.

