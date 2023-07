Znamy datę prezentacji Leo Messiego i Sergio Busquetsa. Oficjalne potwierdzenie Interu Miami

Na początku czerwca Inter Miami, występujący na co dzień w lidze MLS zaskoczył prawdziwą bombą transferową. Do klubu z Florydy dołączył mistrz świata i jeden z najlepszych piłkarzy świata – Leo Messi. Jakiś czas później klub Davida Beckhama poinformował również, że do argentyńskiego gwiazdora dołączy Sergio Busquets, który wraz z końcem sezonu zakończył swoją przygodę w FC Barcelonie.

Od jakiegoś czasu spekulowano, kiedy może nastąpić prezentacja obu zawodników. „The Athletic” rozpisywał się, że klub będzie dążył do powitania nowej gwiazdy podczas meczu przed własną publicznością, który odbędzie się 21 lipca z meksykańskim Cruz Azul. Z kolei „Mundo Deportivo” wskazywali na datę 16 lipca. „Zawodnicy zakończą wakacje i będą już do dyspozycji nowego klubu” – można było przeczytać.

Inter Miami potwierdził datę prezentacji Leo Messiego

Sam klub w końcu przerwał milczenie i oficjalnie potwierdził datę, o której pisali hiszpańscy dziennikarze. „Leo Messi zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik Interu Miami w niedzielę 16 lipca. Zostało to ogłoszone przez klub z Florydy i MLS. Oczekuje się, że do Messiego dołączy były gracz Barcelony, Sergio Busquets” – czytamy w „Mundo Deportivo”.

Piłkarze mają zostać zaprezentowani na wydarzeniu, które zatytułowano „The Unveil”. Ma ono się odbyć o godz. 20:00 czasu Miami na stadionie DRV PNK. Zgodnie z oświadczeniem Inter Miami: „Wydarzenie obejmie rozrywkę, przemówienia na boisku i nie tylko. Więcej szczegółów zostanie ogłoszonych bliżej daty wydarzenia”.

Ofensywa transferowa Interu Miami wciąż trwa

Inter Miami nie przestaje się wzmacniać. Klub musi to zrobić, aby odwrócić losy tego sezonu. Drużyna znajduje się na dole tabeli i notuje czarną serię dziewięciu spotkań bez zwycięstwa. Ofensywa transferowa wciąż trwa, a w ubiegłym tygodniu zespół z Florydy zaprezentował nowego trenera, którym został Argentyńczyk i były szkoleniowiec FC Barcelony Gerardo „Tata” Martino

„Argentyński szkoleniowiec musi jeszcze sfinalizować formalności, aby zasiąść na ławce. W rezultacie jego rodak Javier Morales pozostaje na razie tymczasowym trenerem” – informuje Mundo Deportivo.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół Rakowa Częstochowa. Chodzi o karę za przepis o młodzieżowcuCzytaj też:

Tyle ma kosztować Sebastian Szymański. Turecki klub wysłał oficjalną ofertę