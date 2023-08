Robert Lewandowski kuszony wyprowadzką z Barcelony. Sensacyjnie wieści agenta FIFA

Wieści są tym bardziej zaskakujące, że wypłynęły z ust Marco Kirdemira, czyli agenta FIFA. Mowa rzecz jasna o licencji menadżerskiej. Okazuje się, że Robert Lewandowski nadal jest w kręgu zainteresowań klubów z Arabii Saudyjskiej. Za polskiego snajpera saudyjscy miliarderzy byliby w stanie dać naprawdę ogromne pieniądze.

Robert Lewandowski przeniesie się do Arabii Saudyjskiej?

Z Europy za saudyjską kasą wyjechało już wielu znanych piłkarzy. Tym pierwszym i nadal najbardziej znanym jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w saudyjskiej lidze spędził już ponad pół roku, wielokrotnie podkreślając, że na miejscu powstaje coś naprawdę dużego.

Potwierdzają to kolejne transfery. Latem 2023 roku za pieniędzmi do Arabii Saudyjskiej wyjechało kilkunastu poważnych piłkarzy. Na czele tej listy można zapisać m.in. Brazylijczyka Neymara oraz Francuza Karima Benzemę. Obaj do niedawna byli na szczycie europejskiego futbolu, reprezentując odpowiednio Paris Saint-Germain oraz Real Madryt. Co więcej, Benzema to zdobywca „Złotej Piłki” za rok 2022.

Kolejnym dużym nazwiskiem lądującym w lidze saudyjskiej może być… Robert Lewandowski. Choć o zainteresowaniu Saudyjczyków Polakiem mówi się od dłuższego czasu, kolejny raz sensacyjne wieści potwierdził Marco Kirdemir. Menadżer piłkarski z licencją FIFA przyznał, że tego lata dojdzie jeszcze do dużego transferu, aka „transferowej bomby” w kierunku Arabii Saudyjskiej. Obok Polaka agent FIFA zestawił Toniego Kroosa z Realu Madryt. Czyżby zatem szykowało się kolejne osłabienie dla hiszpańskiej LaLiga?

twitter

Czesław Michniewicz i Grzegorz Krychowiak pracują razem

Warto przypomnieć, że w saudyjskiej lidze mamy już dwa polskie akcenty, do niedawna funkcjonujące w reprezentacji Polski. To Czesław Michniewicz i Grzegorz Krychowiak, którzy współpracują razem w Abha Club. Były selekcjoner do swojego nowego miejsca pracy próbował ściągnąć również bramkarza Łukasza Skorupskiego.

Co do transferu Lewandowskiego, najmocniej zainteresowane są Al-Hilal oraz Al-Ittihad. Okienko transferowe po saudyjskiej stronie zamyka się dopiero 20 września, więc można podejrzewać, że w sprawie „Lewego” pojawi się jeszcze kilka rewelacji.

Czytaj też:

Wojciech Szczęsny o milionach z Arabii Saudyjskiej. Polak postawił sprawę jasnoCzytaj też:

Kamil Glik mógł wrócić do Polski. Jego usługi odrzucił klub z Ekstraklasy