Kiedy następne mecze Polaków w mistrzostwach świata w piłce ręcznej? Przypominamy terminarz

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce ręcznej nie są zbyt udane dla reprezentacji Polski. Mimo tego, że w pierwszej fazie grupowej podopieczni Patryka Rombla spisali się poniżej oczekiwań, udało im się awansować do kolejnej rundy mundialu. Teraz czekają ich jeszcze trudniejsze zadania, jeśli chcą myśleć o awansie.

Polska gra dalej w mistrzostwach świata w piłce ręcznej

Początkowo wydawało się, że Biało-Czerwoni nie będą musieli tak desperacko walczyć o swój dalszy byt na tym turnieju. Kiedy ponieśli minimalną porażkę z Francją, paradoksalnie rozbudzili apetyty kibiców. Przegrali wtedy 24:26 i wydawało się, że w kolejnych spotkaniach dadzą sobie radę. Tymczasem sami przyznawali, iż potem nie udźwignęli presji. Właśnie to sprawiło, że w drugiej kolejce zostaliśmy świadkami blamażu 23:32 w starciu ze Słowenią.

To sprawiło, iż ostatnia potyczka, z Arabią Saudyjską, była starciem z gatunku „być albo nie być”. Mimo że Saudowie nie należą do potęg w szczypiorniaku, i tak postawili trudne warunki. Polacy wygrali, lecz nie mieli wielkiej przewagi. Ten mecz zakończy się wynikiem 27:24 dla podopiecznych trenera Rombla oraz ich przejściem do kolejnej rundy.

W niej nasi rodacy zmierzą się z najlepszymi ekipami z grupy A, w tym z Hiszpanami, czyli wielkimi faworytami do wygrania całego turnieju. Do półfinałów awansują tylko dwie z sześciu ekip.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej – terminarz meczów reprezentacji Polski

Środa, 18 stycznia

Iran – Słowenia

Francja – Czarnogóra

Hiszpania – Polska (20:30)

Piątek, 20 stycznia

Słowenia – Hiszpania

Iran – Francja

Czarnogóra – Polska (20:30)

Niedziela, 22 stycznia

Hiszpania – Francja

Czarnogóra – Słowenia

Iran – Polska (18:00)

