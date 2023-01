Kiedy mecz Polska – Czarnogóra? Terminarz mistrzostw świata w piłce ręcznej

Polscy szczypiorniści nie mają już szans na awans do kolejnej fazy mistrzostw świata. Mimo wszystko Biało-Czerwoni rozegrają jeszcze dwa mecze z Czarnogórą i Iranem. One zadecydują o zajęciu miejsc od 9. do 24. w tym czempionacie.

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn odbywają się w Polsce i Szwecji. W rundzie wstępnej Biało-Czerwoni pokazali się z dobrej strony, ale minimalnie przegrali z Francuzami (24:26), którzy są faworytami do triumfu w całym czempionacie. W drugim spotkaniu pierwszej grupy podopieczni Patryka Rombla przegrali ze Słowenią 23:32. Poniedziałkowe starcie z Arabią Saudyjską było o być albo nie być w kolejnej fazie MŚ. Biało-Czerwoni wygrali 27:24, dzięki czemu awansowali do kolejnej fazy czempionatu. Zgodnie z przepisami wyniki z fazy wstępnej są przenoszone, ale wykreśla się z nich wynik meczu z najsłabszą drużyną, w związku z czym Polacy przystępowali do rundy głównej z zerowym dorobkiem punktowym. Polska przegrała z Hiszpanią i pogrzebała szanse na awans W tej fazie z grupy wychodzą tylko dwie drużyny, w związku z czym tylko wygrana z Hiszpanią sprawiała, że Polacy mieli jeszcze szanse na awans do kolejnej fazy czempionatu. Tak się niestety nie stało, a podopieczni Patryka Rombla przegrali 23:27. Oznacza to, że Biało-Czerwonym zostały tylko dwa mecze z Czarnogórą i Iranem, które zadecydują o zajęciu miejsc od 9. do 24. Na wynik będzie się składała końcowa pozycja w tabeli, dorobek punktowy oraz bramkowy. Mistrzostwa świata. Kiedy grają Polacy? Reprezentacja Polski występuje w grupie I, która swoje mecze rozgrywa w TAURON Arenie w Krakowie. Następne spotkanie reprezentacja Polski rozegra z Czarnogórą, które odbędzie się w piątek 20 stycznia o godz. 20:30. Ostatni mecz z Iranem Biało-Czerwoni rozegrają dwa dni później tj. w niedzielę 22 stycznia o godz. 18:00. Transmisje na żywo z meczów mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn można oglądać na żywo w Telewizji Polskiej na kanałach TVP. Streamy z meczów dostępne są również online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacjach mobilnych. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Tabela grupy I

Drużyna Punkty Rozegrane mecze Bilans bramkowy 1. Hiszpania 6 pkt 3 92:70

2. Francja 6 pkt 3 96:79

3. Słowenia 4 pkt 3 101:79

4. Czarnogóra 2 pkt 3 83:96

5. Polska 0 pkt 3 70:85

6. Iran 0 pkt 3 74:107

Czytaj też:

Dujszebajew zaapelował do władz PZPR. „To będzie największy błąd”Czytaj też:

Polski szczypiornista wskazał przyczynę porażki ze Słowenią. „Przepraszamy”