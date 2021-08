Polki zagrają z Ukrainkami w Mistrzostwach Europy, muszą podnieść się po blamażu. Kiedy mecz?

Wiele wskazywało na to, że Polki mogą wygrać swoją grupę w Mistrzostwach Europy. Nic z tego, nasze siatkarki ostatecznie zajęły drugą lokatę, a w efekcie trafiły do trudniejszej części drabinki fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierzą się z Ukrainkami. Podajemy, gdzie i kiedy będzie można obejrzeć to starcie.

Podopieczne Jacka Nawrockiego do pewnego momentu szły przez Mistrzostwa Europy jak burza. Niestety na koniec nie wszystko poszło po ich myśli. Teraz znów muszą odgonić swoje demony, by pokonać Ukrainki w meczu 1/8 finału turnieju. Polska reprezentacja to niewiadoma Wielu kibiców i ekspertów spodziewało się, że Biało-Czerwone zajmą pierwsze miejsce w grupie, jednak myśli o tym sukcesie z głów wybiły im Bułgarki. W tym spotkaniu, mimo dobrego startu, nasze zawodniczki przegrały 1:3, popełniając po drodze wiele prostych błędów. Nawet tych o komunikacyjnych, co było wyjątkowo irytujące. W efekcie spotkała je spora krytyka, na przykład ze strony byłych siatkarek. – Dla mnie jak na razie to wszystko jedną wielką niewiadomą – powiedziała Dorota Świeniewicz o zespole Nawrockiego na łamach „Przeglądu Sportowego”. Problemy Biało-Czerwonych – To nieobliczalna drużyna, potrafiąca zagrać znakomite spotkanie, ale i bardzo słabe – mówił sam selekcjoner o naszych następnych przeciwniczkach. Nie jest to dobry prognostyk, bo znaczy mniej więcej tyle, że po Ukrainkach można spodziewać się wszystkiego. Doskonale znamy za to problemy Polek. – Jedna Magda Stysiak to za mało. Potrzebujemy też więcej gry przez środek. Poza tym cały czas będę podkreślała, że temu zespołowi brakuje przede wszystkim doświadczonych zawodniczek – przekonywała Świeniewicz. Wiele osób zastanawia się, czy po ewentualnym zwycięstwie z Ukrainkami Biało-Czerwone poradzą sobie z (prawdopodobnie) Turczynkami, jednak triumf w 1/8 z naszymi sąsiadkami wcale nie jest tak oczywisty. Kiedy Polska zagra z Ukrainą? Mecz Polska – Ukraina w Mistrzostwach Europy zaplanowano na 29 sierpnia i godzinę 19:30. Transmisja odbędzie się na antenie Polsatu Sport. Czytaj też:

