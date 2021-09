Trwa faza grupowa siatkarskich mistrzostw Europy. Kiedy kolejny mecz Polaków?

W siatkarskich mistrzostwach Europy organizowanych w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii biorą udział 24 zespoły podzielone na cztery grupy. Z każdej z nich cztery najlepsze ekipy awansują do 1/8 finału, gdzie porażka będzie oznaczała pożegnanie się z turniejem.

Jak do tej pory Polacy rozegrali cztery spotkania, wygrywając kolejno z Portugalią, Serbią, Grecją i Belgią. To oznacza, że Biało-Czerwonych czeka jeszcze tylko batalia z Ukrainą i to aktualni mistrzowie świata będą faworytami tego starcia.

Mistrzostwa Europy w siatkówce. Kiedy grają Polacy?

Polakom pozostał do rozegrania tylko jeden mecz grupowy. W środę 8 września Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Kilka dni później rozpocznie się faza pucharowa.

Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w dniach 11-13 września w Gdańsku i Ostrawie. Ćwierćfinały zaplanowano na 14 i 15 września, a spotkania odbędą się także w Gdańsku i Ostrawie. Drużyny walczące w półfinałach zmierzą się 18 września w Katowicach, gdzie dzień później odbędą się mecze o medale.